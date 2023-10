5 famosos que se vieron afectados por el huracán Otis en Acapulco

Actrices y conductoras también se han visto afectadas por Otis. Fotos: Cuartoscuro

El puerto de Acapulco, Guerrero, ha resultado con severos daños materiales tras el paso del huracán Otis que, también, ha dejado al menos 39 muertos y cientos de personas varadas.

Entre los afectados por Otis se encuentran varios famosos, como Andrea Legarreta quien, tras el paso del huracán, perdió comunicación con sus familiares que viven en Acapulco, al igual que cientos de personas.

Ellos son los famosos que resultaron afectados por Otis

Galilea Montijo

La famosa conductora tuvo que alejarse de los reflectores para viajar a Acapulco y reencontrarse con su familia, entre ellos su hijo Mateo.

El jueves, por la mañana, durante la transmisión del programa “Hoy”, Galilea Montijo informó que haría un paro temporal en su carrera para “ir y estar con mi gente”.

“Gracias a Dios, sé que toda mi familia está bien, mi niño (Mateo) estaba en esos momentos con su papá, así que voy a ir a tratar de ayudar a toda la gente”, expresó la conductora.

Andrea Legarreta

El 25 de octubre Andrea Legarreta informó que perdió comunicación con su padre, Juan Legarreta, luego del paso del huracán Otis por Acapulco, Guerrero, en donde tocó tierra como categoría 5.

Durante el programa matutino que conduce, la presentadora informó que desconocía cómo se encontraba su familia.

“Perdónenme, me conmuevo porque allá está mi papá, mi hermano y mucha gente amada”, dijo la famosa conductora.

Afortunadamente, a las pocas horas, Andrea Legarreta informó que su padre ya se había podido comunicar con ella para informarle que su familia se encontraba bien.

Ver más Andrea Legarreta (@AndreaLegarreta) confirma que ya pudo comunicarse con su papá que está en Acapulco.





Bárbara de Regil

Otra famosa que resultó afectada por el paso del huracán Otis, que dejó destrozos de consideración en hoteles, viviendas y vialidades, fue Bárbara de Regil.

La actriz, protagonista de Rosario Tijeras, reveló que su padre se encuentra en Acapulco y que tras hablar con él se enteró de que “no tiene agua, comida, nada… La casa quedó en ceros”.

Aunque no dio más detalles de la afectación que sufrió su familia, Bárbara señaló que haría todo lo posible para viajar este fin de semana a Acapulco para llevar comida a los afectados.

Sylvia Pasquel

La primera actriz Sylvia Pasquel informó que su casa, en Acapulco, quedó “muy afectada” tras el paso del huracán Otis.

“A todos les quiero informar que me encuentro bien, triste por ver mi amado puerto destruido. Mi casa quedó muy afectada. No tengo señal, ni batería, por eso estoy “desaparecida”; y salir del puerto es imposible… Me encuentro bien”, informó la actriz, quien vive en el puerto.

Ver más Gracias a Dios, nuestra querida @sylviapasquel está bien, allá en Acapulco.

Cuídate mucho Sylvia, todo va a mejorar. Jesús siempre está contigo y te lleva de la mano hacia adelante.



Además, la madre de Stephanie Salas afirmó que todo lo que se ha dicho sobre su supuesta desaparición no son cosas ciertas y prometió a sus seguidores que pronto regresaría a las plataformas digitales.

Leticia Calderón

Una de las actrices más afectadas fue Leticia Calderón, quien perdió un departamento en Acapulco, tras el paso del huracán.

Aunque la actriz no vive en dicho departamento, ella misma ha señalado que lo usaba para pasar sus vacaciones y Navidad con su familia.

De acuerdo con la protagonista de la telenovela “Esmeralda”, cuando logró comunicarse con el administrador del edificio donde se encuentra ubicado su departamento, este le dijo que se había perdido “todo”.



