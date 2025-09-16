GENERANDO AUDIO...

“El golpe”, una de las películas de Robert Redford para recordarlo. Foto: AFP

“Todos los hombres del presidente”, es una de las cinco películas de Robert Redford que lo catapultaron como una leyenda de Hollywood, y que hoy son más recordadas tras darse a conocer su repentino fallecimiento.

A temprana hora de este martes, se informó que el ícono del cine estadounidense durante más de seis décadas murió en Utah. Su agente dijo que falleció mientras dormía, sin que se especificara una causa concreta, según un comunicado emitido por Cindi Berger, directora ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK.

Películas de Robert Redford

Robert Redford tuvo varias facetas, desde héroe de Hollywood a defensor del cine independiente. Aquí un recuento de sus éxitos más destacados:

“Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969)

Esta es una de las películas de Robert Redford que lo hicieron brillar. En ella formó junto a Paul Newman un dúo inolvidable que interpretó a dos gánsters del Viejo Oeste expertos en dinamitar trenes.

La cinta, acompañada por la célebre melodía de Burt Bacharach Raindrops Keep Fallin’ on My Head, consolidó a Redford como estrella y marcó el inicio de una amistad duradera con Newman. Además, el apodo de “Sundance Kid” inspiró el nombre de su propiedad en Utah y, más tarde, el de su famoso festival de cine independiente.

“El golpe” (1973)

Aquí, Redford volvió a trabajar con Newman bajo la dirección de George Roy Hill en El golpe. En esta ocasión, interpretó a un joven estafador que se unió a Henry Gondorff, encarnado por Newman, para engañar a un poderoso mafioso en el Chicago de los años treinta.

La película, con una trama cuidada y un estilo teatral, sorprendió al público y ganó siete premios Óscar. Redford demostró en este filme su capacidad para combinar carisma con un papel lleno de ingenio y complicidad con el espectador.

“Todos los hombres del presidente” (1976)

Redford produjo y protagonizó “Todos los hombres del presidente”, dirigida por Alan Pakula. Encarnó a Bob Woodward, el periodista que junto con Carl Bernstein, interpretado por Dustin Hoffman, destapó el escándalo del Watergate.

La cinta retrató minuciosamente la investigación que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon. Ganó cuatro Óscar y se convirtió en un símbolo del poder de la prensa como contrapeso político.

Décadas más tarde, en 2017, Redford recordó en un artículo del Washington Post la relevancia de esa historia y la comparó con la hostilidad de Donald Trump hacia los periodistas.

“África mía” (1985)

En 1985, Redford protagonizó “África mía” junto a Meryl Streep, bajo la dirección de Sydney Pollack. Interpretó a un aventurero libre y romántico que conquistó el corazón de la escritora Karen Blixen, personaje de Streep.

Los paisajes de la sabana keniana y la historia de amor consolidaron a Redford como el arquetipo de amante ideal en el cine. La película obtuvo siete premios Óscar y tres Globos de Oro, y se convirtió en una de las colaboraciones más exitosas entre Redford y Pollack.

“El hombre que susurraba a los caballos” (1998)

En 1998, Redford dirigió y actuó en “El hombre que susurraba a los caballos”, basada en la novela de Nicholas Evans. La cinta retrató la relación entre una niña traumatizada por un accidente, interpretada por Scarlett Johansson, y un hombre con habilidades especiales para comunicarse con caballos, papel encarnado por Redford.

La historia exaltó los paisajes de Montana y el vínculo entre humanos y naturaleza. Aunque no ganó premios Óscar, la cinta recibió varias nominaciones y reforzó la imagen de Redford como defensor del cine con sensibilidad humana y ambiental.

Su legado en el cine

Esta fueron cinco películas de Robert Redford que catapultaron su carrera; sin embargo, su trayectoria baraca un poco más, ya que participó en más de 70 cintas y dirigió nueve largometrajes.