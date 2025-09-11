90’s Pop Tour regresa y transforma el Auditorio Nacional en “El Antro”

GENERANDO AUDIO...

90s Pop Tour regresa con nuevo show. Foto: CLB

El 90’s Pop Tour convertirá al Auditorio Nacional en “El Antro” al que todos los fans querrán asistir y formar parte de este nuevo concepto que promete una experiencia sensorial única, donde cada tema despierte recuerdos y cada beat encienda emociones, convirtiendo el recinto de Reforma en una gran pista de baile.

“Lo que vivíamos en los antros esos mix de canciones, esa música para bailar se lleva a cabo en un concierto, todos nosotros vamos a estar arriba del escenario con nuestras canciones versionadas a un antro como lo mezclado DJ’s en una época”, dijo Angie de JNS.

Los artistas que se presentaran en el escenario de “El Antro” tocaran sus más grandes éxitos acompañados por más de 15 bailarines y dos DJ´s que harán que los asistentes se sientan en esos icónicos lugares de los noventas donde la fiesta no tenía fin.

¿Quiénes estarán en el 90’s Pop Tour: El Antro?

Este regreso del 90´s Pop Tour contara con la participación de JNS, Magneto, Kabah, Mercurio, Ari, Erika, Kalimba, M’Balia, Erik Rubin, Caló, The Sacados y SBS, quienes llevaran a los espectadores a un viaje al pasado al ritmo de la música enmarcados por una atmósfera noventera.

Ari Borovoy aseguró que los artistas del 90’s Pop Tour : El Antro darán lo mejor de sí, interpretarán no solo sus grandes éxitos si no también los de otros exponentes de la música: “Estaremos en nuestra mejor versión arriba del escenario”.

Por su parte, Érika Zaba compartió que este nuevo show durará cerca de 2 horas con 45 minutos y esperan que la gente no pare de bailar.

La planta baja del Auditorio Nacional fue transformada, se retiraron butacas para ofrecer una experiencia única donde los asistentes podrán pasar a la pista de baile de “El Antro” y mostrar sus mejores pasos.

“Van a ver algo nunca antes visto real todos hemos visto muchos artistas de todo el mundo en el Auditorio Nacional pero ahora los 90’s trae una producción que nunca se ha presentado”

Fechas del “90’s Pop Tour Antro”

Después de casi nueve años de llevar por diferentes plazas la nostalgia noventera el 90´s Pop Tour “El Antro” llega al Auditorio Nacional el 24, 25 y 26 de octubre.