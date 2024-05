¡A Belinda, bromas no! La cantante cancela dueto con Marca Registrada tras comentarios sobre su ex

Belinda cancela dueto con Marca Registrada. Foto: Cuartoscuro

Belinda le dio cortón a la banda Marca Registrada y canceló el dueto que tenían previsto. Al parecer, la decisión de la cantante se debió a una broma que hizo el vocalista del grupo. En una entrevista habría hecho referencia a la relación de Nodal con la intérprete de “Sapito”.

A través de su cuenta de redes sociales, Fidel, de Marca Registrada, anunció que el tema previsto para colaborar con Belinda se iría en solitario. Incluso, bromearon, afirmando que se llamaría la “huérfana”.

“Le pondremos la huérfana. Ni Beli ni Kenini, se va a ir con la MR nada más”, escribieron los de Marca Registrada.

@fidelmarcaregistrada7 Le pondremos la Huerfana jaja, Ni Beli ni Kenini .. Se va ir con La MR nadamas 😅 .. ♬ Torai – Grupo Marca Registrada

Después del anuncio, varios seguidores lamentaron que por los ácidos comentarios del vocalista se terminara la idea de hacer un dueto con la cantante.

“Ya no se nos hará por el bocón de Fidel”, “Si pega, nos hacemos un tatuaje”, “Con Belinda sonaba”, “Sí la quería con Beli”, “Sin Belinda no va a pegar. Ni modo”, son parte de los comentarios de cibernautas que lamentaron la cancelación del dueto.

¿Qué dijo el vocalista de Marca Registrada que hizo enojar a la cantante?

Durante una entrevista, Fidel, el vocalista de la banda Marca Registrada, habría causado la molestia de Belinda. El cantante fue cuestionado sobre los tatuajes, diciendo que eran “Anti-tatuajes de ojos”, en referencia al tatuaje que se realizó Christian Nodal durante su romance con la cantante.

Sin embargo, ahí no pararon las declaraciones, pues también dijo no tener dinero para andar repartiendo, lo que consideraron también hablaba de las acusaciones de Nodal a Belinda por, presuntamente, pedirle efectivo.

“No, nosotros somos anti-tatuajes de ojos. Y no tenemos dinero para andar repartiendo”.

Como era de esperarse, seguidores acusaron a esas desafortunadas declaraciones como las responsables de la cancelación del dueto con Belinda.

“Y gracias a esta entrevista se canceló la colaboración”, “Ahí es cuando viene el dicho”, “si no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada”, “Eso que dijo no tenemos dinero para nadar repartiendo, se lo aventó a Belinda”, “Me alegra que Belinda se haya dado a respetar y haya cancelado la colaboración. Imposible trabajar con alguien que no respeta”, se lee en la publicación.