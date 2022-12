Bellakath denuncia que le robaron “Gatita”: ¿la canción dejará de escucharse?

Bellakath denunció que le robaron su canción “Gatita” y entre lágrimas explicó que por esta situación, el tema fue removido de plataformas digitales y podría dejar de reproducirse en más espacios.

Hace poco, la cantante mexicana sorprendió demostrando que también sabe tocar el violín. Bellakath saltó a la fama con “Gatita” y ahora enfrenta un conflicto porque le reclaman la autoría de la canción.

La estrella de cumbiatón compartió con sus seguidores que pasa por un momento difícil porque una persona reclamó su canción “Gatita” poniendo en duda que ella es la autora de la letra y provocando que ya no pueda ser utilizada en Instagram y TikTok.

Ante esta situación, Bellakath dio su versión en una transmisión en vivo.

“Yo la tengo registrada aquí, bueno, aquí en las instituciones y pues me la borraron. Ya la borraron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad, ya la borraron de TikTok y bueno, yo me di cuenta ayer”

Bellakath aseguró que ella es la autora e intérprete de “Gatita” y Alexito Mix es su productor. Se enteró que alguien más la reclamó porque le llegó un correo en el que le especificaban que la canción es de alguien más.

“¿Tanto me odian?, o sea, ¿no soportaron? Y bueno, la denunciada me dio un correo y la distribuidora solamente la borró, ni siquiera me dio como el derecho de poder explicar y demostrar mis registros”

La cantante indicó que no sabe quién robó su canción, pero llegará hasta las últimas consecuencias y alista una demanda.

“Vamos a hacer una demanda muy multimillonaria y de hecho el correo que llegó, hasta se crearon una cuenta fake para poder denunciar la canción, no sé cómo la gente puede llegar a tanto. Lo hicieron con alevosía y ventaja de que se iban de vacaciones y ahorita yo no podía hacer nada porque se iban de vacaciones, pero pues se la van a pelar”

Hasta ahora “Gatita” puede reproducirse en YouTube y para Bellakath es probable que su canción desaparezca de Spotify y Apple Music.

“Hoy y a quien le esté alegrando esto que me está pasando, me la van a pelar, ya van a ver, si me odiaban, me van a odiar mucho más con todo lo que se viene”

Bellakath