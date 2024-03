A Drake Bell le gustaría ayudar a niños artistas a evitar abuso

Drake Bell sorprendió hace una semana a todos al revelar que fue víctima de abuso a manos de un productor cuando era menor.

Ahora el cantante y actor estadounidense aseguró que le gustaría impulsar una asociación o iniciativa que sirva para proteger al talento joven en la industria del entretenimiento.

En entrevista con UnoTV, el famoso actor dijo: “quiero decir que es una industria muy dura, especialmente para los actores jóvenes, músicos y artistas, así que siempre estoy buscando ayudar a quienes lo necesitan, es una industria dura para la gente joven, pero sí, me encantaría hacerlo”.

Drake Bell recreó el set de filmación de la serie “Drake y Josh” para su nuevo video de la canción “I kind of relate” en el cual plasma muchas etapas complicadas de su vida.

Al ser cuestionado sobre si regresaría a la actuación, respondió que le gustaría pero tiene otras metas en mente como producir o escribir una película.

“Me encantaría, me encantaría pero amo crear, me gustaría crear un programa o una película o escribir una película, algo en producción, dirección, eso sería realmente divertido para mí, me gustaría más que solo actuar”.

Drake Bell