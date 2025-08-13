A Leonardo DiCaprio no lo reconocen en Ibiza y es detenido

GENERANDO AUDIO...

Leonardo DiCaprio vivió un momento tan inesperado como curioso durante su visita a Ibiza. El actor de 50 años fue detenido y registrado por la Guardia Civil al llegar a una fiesta privada… y lo más insólito: los agentes no sabían quién era.

De acuerdo con imágenes obtenidas por Daily Mail, DiCaprio vestía completamente de negro, con su clásica gorra de béisbol, y aguardaba con calma mientras revisaban sus pertenencias. A su lado, su pareja, la modelo italiana Vittoria Ceretti, comentó entre risas: “Me están revisando completamente ahora”.

Leonardo DiCaprio vivió un control de seguridad sin excepciones

La detención no fue por un hecho delictivo, sino parte de un control rutinario aplicado a todos los asistentes a la exclusiva fiesta, organizada por una marca de tequila en una villa privada de la isla.

“Todos fueron revisados y pidieron identificación. Es gracioso, hicieron una doble mirada y luego lo dejaron entrar”, contó un testigo. Según las fuentes, el protagonista de “Titanic” tomó la situación con buen humor, mostrándose amable y sonriente.

Del yate de Bezos a una noche peculiar

DiCaprio llegó a Ibiza tras una gira por el Mediterráneo junto a Vittoria Ceretti, navegando en el mega yate del magnate Jeff Bezos. Ambos habían asistido a la lujosa boda de Bezos con Lauren Sánchez en Venecia.

La fiesta reunió a figuras icónicas como Kendall Jenner y Tobey Maguire, viejo amigo de Leo, quienes entraron sin problemas. El que no tuvo tanta suerte fue el rapero Travis Scott, que según reportes fue rechazado en la puerta.

Este incidente en Ibiza quedará en la lista de sus anécdotas más virales: ser parado por la policía sin ser reconocido.

El actor, ganador del Oscar, es visitante frecuente de la isla, aunque esta vez su paso quedará marcado por una escena que, con un poco de edición, bien podría convertirse en la secuencia inicial de una película de enredos.