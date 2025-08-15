A Myke Towers no le gustan las redes: “si fuera por mí, tendría todo cerrado”

GENERANDO AUDIO...

Myke Towers en México. Foto: David Rubí

Al puertorriqueño Myke Towers no le gustan las redes sociales, pero reconoce que son una fuente importante para estar en contacto con sus fans. Y si bien, disfruta del éxito y la popularidad, también prefiere llevar una vida más tranquila cuando está fuera de los escenarios.

¿Por qué conservar sus redes sociales?

Aunque a Myke Towers no le gustan las redes, él sabe que tenerlas activas es fundamental porque es una forma de entablar una fuerte relación con sus seguidores, “Si fuera por mí (…) yo tendría todo cerrado, pero ahorita es una de las herramientas más fuertes para estar con todos los fanáticos”.

Myke Towers en México

Myke Towers se presentará el próximo mes de noviembre como una de las cabezas de cartel del Flow Fest 2025, donde promete mucha diversión para todos los asistentes a su escenario. Actualmente, el puertorriqueño se encuentra de gira por México con presentaciones en Mérida y Monterrey.

Su nuevo disco

A pesar de tener éxitos virales como “La La La” prefiere no presionarse a la hora de lanzar música; y ahora tocó base en la capital mexicana para encontrarse con algunos medios de comunicación y presentar de primera mano su más reciente disco “Island Boyz”.

Un recordatorio a su origen

Con “Island Boyz”, reunió a un grupo de artistas con canciones que le recuerdan su origen en el rap y el R&B, pero también que cuentan con temas que podrían llegar a ser hits.

“Yo en verdad siento que me resulta, esas canciones como mainstream me resultan como más fácil, entonces porque no hacerlas (…) Algunas salen más rápido que otras, entonces hasta que yo no me sienta completo no puedo dar un paso” Myke Towers

La cosecha por su éxito

“Yo no dejo que me llegue la presión, porque siempre es de la misma forma y esto es lo que sé hacer, y en este nivel no siento presión”, aseguró el cantante, que lleva años luchando en la industria y ahora goza de reconocimiento internacional.

En entrevista para UnoTV, Myke reconoce que para él no es fácil presentarse en nuestro país por la altura, pero se prepara físicamente muy fuerte.