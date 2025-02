Las exequias de Paquita la del Barrio transcurrieron a puerta cerrada durante la madrugada de este martes en la funeraria Bosques del Recuerdo en Xalapa, Veracruz.

Francisca Viveros Barradas, “La Reina del Pueblo” Paquita falleció a los 77 años mientras dormía a causa de un infarto fulminante en su casa en Las Ánimas en Xalapa, Veracruz donde se encontraba junto a su hermana Viola y la señora Martha, acompañante donde recibió atención de paramédicos que nada pudieron hacer.

El mánager de Paquita comentó cómo fueron los últimos días de la cantante. “Estaba lista para volver a los escenarios”, dijo

“Estaba preocupada porque no podía caminar, pero estaba lista para volver a los escenarios paro fulminante estaba en su casa se acostó a dormir, se bañó, comió cenó, se durmió y ya no despertó desde luego es un dolor inminente no estábamos preparados para ello, pero solo Dios sabe por qué, como son las cosas y si nos ponemos a pensar que bonita muerte te duermes y te quedas dormido lo de hoy del funeral sigue siendo de manera privada”.