Aarón Mercury se despide de La Casa de los Famosos México; así queda la gran final
El influencer Aarón Mercury se convirtió en el noveno y último eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, quedándose a un paso de la gran final. Durante la gala de eliminación, el programa registró más de 25 millones de votos, una de las cifras más altas de la temporada.
La conducción de Galilea Montijo mantuvo la tensión hasta el final, cuando solo quedaron Aarón Mercury y Shiky frente a las puertas giratorias. Finalmente, el público decidió que Aarón abandonara la competencia. Entre lágrimas, el creador de contenido agradeció el apoyo del público y de sus compañeros.
[TE RECOMENDAMOS: El conmovedor momento de Aarón Mercury y su mamá en La Casa de los Famosos: “Estoy muy orgullosa de ti”]
“Ya saben lo chillón que soy. Me quedo con todos los momentos en que me regresaron a la casa y con haber conocido a toda la gente dentro de la casa”, dijo en la Post Gala, donde fue recibido por Wendy y Margaleff.
Los seis finalistas de La Casa de los Famosos México 2025
Con la salida de Aarón Mercury, la lista de finalistas rumbo al premio de 4 millones de pesos quedó de la siguiente manera:
- Alexis Ayala
- Dalílah Polanco
- Shiky
- Aldo De Nigris
- Abelito
- Mar Contreras
Fechas clave de la recta final
La producción informó que el próximo miércoles 1 de octubre se pausarán las votaciones para definir al sexto lugar. La Gran Final se celebrará el domingo 5 de octubre, cuando se conocerá al ganador que apagará las luces de la casa y se unirá a los triunfadores de ediciones anteriores como Wendy Guevara y Mario Bezares.