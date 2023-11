Amenazas y presunto abuso sexual: todo lo que se sabe del caso del integrante de Aarón y su Grupo Ilusión

Desde hace días, el nombre de Aarón y su Grupo Ilusión se encuentra en la polémica, pues uno de los integrantes, identificado como Rafael González, acordeonista y fundador, fue señalado de presunto abuso sexual contra su hijastra, una menor de 11 años. Y Unotv.com te dice todo lo que sabe del caso.

Teresa Delgado, madre de la menor y pareja de Rafael, confesó, en entrevista con el programa “De primera mano”, que fue en terapia con la psicóloga a la que acudió por temas de bullying escolar donde se enteró del abuso sexual del que, presuntamente, era víctima su hija.

“Mi hija tuvo un episodio de bullying en la escuela. Yo la veía como triste, pero el motivo por el que la llevé al psicólogo fue por eso… Y ahí fue meses después, la psicóloga me habla y me dice: ‘necesito hablar de un tema contigo muy delicado, pero todavía la niña no me da la autorización’. La niña estaba muerta de miedo, eso fue lo que siempre dijo: ‘tengo miedo, no quiero que le hagan algo a mi mamá, no quiero que nos hagan algo’”.