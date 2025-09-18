ABC suspende “Jimmy Kimmel Live!” indefinidamente tras polémicos comentarios sobre Charlie Kirk

GENERANDO AUDIO...

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido. Foto: AFP

El programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!” fue suspendido de manera indefinida por ABC, propiedad de Disney, después de que el presentador hiciera polémicos comentarios sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk.

La decisión llega en medio de fuertes críticas, presiones regulatorias y la amenaza de una posible rebelión de filiales locales.

Un portavoz de la cadena confirmó este miércoles la suspensión del show, que llevaba más de dos décadas al aire.

La medida se produce tras el monólogo del lunes, donde Kimmel habló del presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, insinuando que podría tratarse de un republicano pro-Trump.

“La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y están haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”, dijo el presentador en su programa.

Las declaraciones desataron críticas inmediatas, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, advirtió el miércoles que podría “tomar medidas” contra Disney y ABC por lo ocurrido, un pronunciamiento poco común en torno a un programa de entretenimiento nocturno.

La presión también vino de parte de Nexstar Media Group, Inc., uno de los principales propietarios de canales de televisión locales en Estados Unidos y con 28 filiales afiliadas a ABC.

La compañía anunció que retiraría “Jimmy Kimmel Live!” de su programación, lo que encendió alarmas dentro de la cadena.

Según reportó The Hollywood Reporter, al menos otro grupo de emisoras habría expresado preocupaciones similares, aumentando la presión sobre Disney para suspender el programa.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Fernández revela la crisis de salud que lo dejó sin poder caminar ni comer]

La muerte de Charlie Kirk, cofundador de la organización conservadora Turning Point USA, ocurrió la semana pasada mientras daba una conferencia en la Universidad del Valle de Utah.

Fue entonces cuando recibió un disparo fatal presuntamente a manos de Robinson, el caso ha generado gran conmoción en círculos políticos y mediáticos, y ahora escaló a una controversia nacional que toca tanto la libertad de expresión como la regulación televisiva.

Por ahora, ni Jimmy Kimmel ni ABC han dado más detalles sobre el futuro del programa ni sobre si la suspensión podría convertirse en una cancelación definitiva.