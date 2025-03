Abuchean a Yahritza y su Esencia en concierto de Ana Bárbara

GENERANDO AUDIO...

Un concierto de Ana Bárbara hizo pasar un mal rato a algunos de sus seguidores, luego de que la cantante presentara a Yahritza y su Esencia como sus invitados a cantar. A través de varios videos, se aprecia cómo abuchearon a los integrantes de la agrupación que fue criticada tras hablar de la comida mexicana.

En redes sociales, algunos usuarios compartieron las grabaciones en donde comienzan a gritarle “fuera” a los jóvenes cantantes. Tal fue el abucheo que Ana Bárbara tuvo que intervenir y pidió, en un tono más serio, que la dejaran hablar.

“Me dejan hablar… Les voy a decir, mis compañeros Joan Sebastian, Juan Gabriel, mis grandes maestros, siempre abrieron su corazón para mi talento y yo quiero que esta noche abran el suyo”, dijo Ana Bárbara.

Sin embargo, la molestia de sus seguidores se mantuvo y exigían que Yahritza y su Esencia abandonaran el escenario.

Ante la resistencia de los seguidores, la famosa intérprete de “Bandido”, incluso, tuvo que pedir el aplauso para sus invitados para dar paso a su participación.

“Los mexicanos no olvidamos”: en redes, reaccionan a aparición de Yahritza

Luego de que la presencia de Yahritza y su Esencia en el concierto de Ana Bárbara se hiciera viral, decenas de cibernautas no dudaron en mostrar su molestia también.

“Los mexicanos no olvidamos ni perdonamos a quien se meta con el país, o con un mexicano”, “Yo estuve ahí y no sé por qué llevó a este personaje; se veía supernerviosa Ana”, “Fuera los yaritzos”, “Con los mexicanos nadie se mete”, “La gente pagó por ir a verla a ella cantar no a personajes que desprecian México”, son parte de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.