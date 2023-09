Abuchean a Yahritza y su Esencia en el Zócalo capitalino

Yahritza y su banda no salieron bien librados del Zócalo. Foto: Cuartoscuro

Yahritza y su Esencia se presentaron en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), en el marco de las fiestas patrias que se celebran tradicionalmente el 15 de septiembre para conmemorar la Independencia.

Contrario a lo que pasa comúnmente en este tipo de eventos, en donde los asistentes corean “otra, otra, otra”, una vez finalizada la actuación del grupo, a Yahritza y sus hermanos el público los recibió y despidió con abucheos y rechiflas.

Ver más #NACIONAL 🔴| Abuchean a Yahritza y su esencia en el Zócalo de la Ciudad de México.



Durante la presentación de Yahritza y su esencia en el Zócalo Capitalino, se escucharon abucheos y rechiflas contra la joven cantante y sus hermanos, esto luego de la gran polémica que causaron… pic.twitter.com/ZuTAZg6k81 — Libro Negro (@Libro_negro_) September 16, 2023

Cuando el trío, acompañado de algunos músicos más, hizo su aparición, el abucheo fue generalizado y cuando interpretaron su éxito “Frágil” el coro de “fuera, fuera, fuera”, retumbó en el primer cuadro de la capital del país.

Los jóvenes no se dejaron intimidar y prosiguieron con su actuación, la cual logró calmar los ánimos en una parte del público. Al igual que lo ocurrido en el Festival Arre, las opiniones fueron divididas.

Tras su breve participación, Yahritza agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador “por tenernos aquí esta noche” antes de lanzar vivas a la bandera y a México.

Ver más Fuera, fuera, fuera…Yahritza y su Esencia pic.twitter.com/p6rOAkdbGJ — José Díaz (@JJDiazMachuca) September 16, 2023

¿Por qué abuchearon a Yahritza y su Esencia en el Zócalo?

El abucheo de Yahritza y su Esencia en el Zócalo se da a después de que en una entrevista, la cual se viralizó, declararan que no les gusta la comida mexicana.

Yahritza, Jairo y Armando Martínez ofrecieron una entrevista al podcast Agushto Papa, en donde Yahritza señaló que no le gustaba la Ciudad de México, señalamiento que hizo en el contexto de ser la capital de la República, donde les costó más trabajo introducir su música.

Las declaraciones trajeron a colación otras hechas a inicios de este año, en donde nuevamente los cuestionaron sobre cómo los había tratado la CDMX. En esa ocasión dieron su opinión sobre la comida.

En un inicio, el menor de la agrupación manifestó que sí le gustaba la capital, pero no el ruido cuando se levantaba: “No me gusta cuando me levanto, cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros y las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo.

Armando se pronunció sobre la comida: “Yo he estado aquí como por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos. Allá en Washington la neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, agregó.

Y Jairo confesó que no le gustaba el picante. “Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nada más como pollo, como alas, también que ni tengan chile, no me gusta nada de eso”, declaró.