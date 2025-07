GENERANDO AUDIO...

“Acapulco” llega a su fin con la cuarta temporada de la serie. Foto: AppleTV+.

“Acapulco”, la comedia creada y producida por Eugenio Derbez, estrena su cuarta y última temporada. La serie bilingüe, que está situada en los ochentas y en la actualidad, muestra con humor y sensibilidad una representación positiva de México ante audiencias internacionales.

Protagonizada por Enrique Arrizon y Eugenio Derbez (quienes interpretan al mismo personaje en distintas etapas de su vida), “Acapulco” narra la historia de Máximo Gallardo, un joven que consigue el trabajo de sus sueños en un resort de lujo. Sin embargo, pronto descubre que ese mundo también implica dilemas morales, ambiciones personales y muchas lecciones de vida.

“Hay algo muy bonito en contar una historia de aspiraciones sin caer en clichés. Máximo no es perfecto, pero tiene corazón, y creo que esa honestidad conectó con el público. Terminar esta etapa me llena de nostalgia, pero también de orgullo”, expresó Enrique Arrizon a UnoTV.

Enrique Arrizon da vida a Máximo Gallardo en “Acapulco”. Foto: AppleTV+.

El actor, quien interpretó a Máximo desde la primera temporada, reconoció que el proyecto marcó profundamente su carrera profesional: “Acapulco fue mi primer proyecto internacional y uno de los más importantes de mi vida. Me enseñó a confiar en mí, a respetar mis raíces y, sobre todo, me dio una familia en el set”.

Eugenio Derbez, al frente y detrás de cámaras

A lo largo de sus cuatro temporadas, “Acapulco” sirvió como plataforma para talentos mexicanos tanto frente como detrás de cámaras, y consolidó a Eugenio Derbez como actor, productor y creador, con una visión internacional sin perder sus raíces.

“Eugenio es un gran líder y un gran ser humano. Incluso antes de que yo entrara a la serie, él ya me había abierto puertas, me presentó con gente y me ofreció su amistad. Su talento es indudable, pero lo que más me marcó fue su generosidad. Siempre está muy atento con todo el mundo, y eso hace la diferencia”, señaló Cristo Fernández en entrevista.

Para esta cuarta temporada, Omar Chaparro se sumó al elenco, lo que significó para Cristo “clases de comedia diarias“.

“Me tocó ver a Eugenio, que le gusta pulir las escenas, los chistes, llevar todo a otro nivel con mucha precisión; y a Omar Chaparro, que es más espontáneo. Son amigos, pero cada uno tiene su estilo”, agregó

Enrique Arrizon también destacó el rol que tuvo Derbez como guía cercano durante todo el proceso: “Siempre estuvo ahí para apoyarme, aconsejarme, hacerme sentir seguro. Es alguien que te inspira, no solo por lo que ha logrado, sino por cómo trata a su equipo. Me llevo mucho de él, y siempre le voy a estar agradecido”.

Cristo Fernández regresa a “Acapulco”

Cristo Fernández, actor mexicano que ha participado en la serie “Ted Lasso” y en la película “Corina”, volvió a “Acapulco”, un proyecto que, según sus palabras, ha sido un parteaguas en su vida personal y profesional.

“Es un proyecto muy auténtico, no se siente forzado. Tiene una identidad mexicana muy clara, pero también una apertura internacional. Me encanta que sea bilingüe y multicultural. Creo que es un ejemplo de que se pueden contar historias con calidad, con comedia y con corazón”.

Cristo Fernández tiene 34 años. Foto: AppleTV+

Tráiler de “Acapulco – Temporada 4”

La cuarta y última temporada de “Acapulco” se estrena el 23 de julio de 2025.