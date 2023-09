Acapulco Shore 11: participantes, dónde y cuándo ver la nueva temporada

Acapulco Shore temporada 11; episodios, participantes y más. Foto: Instagram/mtvla

Acapulco Shore está de regreso y la onceaba temporada está llena de caos, fiestas y peleas. La popular franquicia nuevamente mostrará todo lo que un grupo de influencers y personalidades realizan durante sus vacaciones.

UnoTV.com platicó con Regina Coquet, Jesús Esparza, Sebas Galvez, Andrea Otaola y Eduardo Miranda “El Chile”, algunos de los integrantes de esta nueva entrega, sobre las aventuras y retos a los que se tuvieron que enfrentar durante más de 30 días.

Regina reveló que para ella el mayor conflicto fue la convivencia con los demás compañeros: “es un reto en el que te metan a una casa sin conocer a nadie, y tener que convivir a huevo todos los días con la misma gente”.

Por su parte “El Chile”, quien ya había participado en la quinta temporada de este reality, decidió no tomar alcohol durante las grabaciones de Acapulco Shore 11 y lo logró, aunque le costó mucho trabajo poder entender “a los borrachos”.

“Se me hizo más fácil llevar la temporada sobrio, obviamente se me antojaba, pero el tema es que si tomaba el otro día me iba a dar ansiedad y me iba a volver medio loco, entonces me la llevé más relax”, dijo “El Chile”.

Con anterioridad, el famoso reality show tuvo temporadas en Mazatlán y en Cartagena, pero esta vez regresan al puerto en donde todo inició: Acapulco, Guerrero.

El programa se ha caracterizado por mostrar a personajes mostrando su lado más fiestero, los romances que se van gestando al pasar de los episodios, así como las diferentes rivalidades que se han presentado a lo largo de las 10 temporadas anteriores.

“Hay muchas escenas pasionales, mucho picante y muchos problemas. Hay grandes elementos en la peda y muchos chismes”. “El Chile”

¿Quienes son los integrantes de la temporada 11 de Acapulco Shore?

Conforme van avanzando las temporadas de Acapulco Shore algunos de los integrantes siguen apareciendo y otros no. Aquí te compartimos qué integrantes volvieron:

Eduardo Miranda “El Chile”, de 29 años de edad

Alba Zepeda, de 28 años de edad

Leslie Gallardo, de 23 años de edad

Sebas Gálvez, de edad desconocida

Ricky Ochoa, de 31 años de edad

Robbie Mora, de 24 años de edad

Elizabeth Varela, de 26 años de edad

Abel Robles “El Abelón”, de 26 años de edad

Estos son los nuevos integrantes:

Jesús “Chuy” Esparza, de edad desconocida

Regina “Rexx” Coquet, de edad desconocida

Abigail Salazar, de edad desconocida

Andrea Otaola, de 23 años de edad

Además, la gran sorpresa para la onceava entrega es que volverá uno de los personajes que causó polémica durante su paso por la quinta temporada, se trata de Leslie Gallardo.

En todas las temporadas hay invitados especiales, artistas del momento o integrantes que dejaron huella durante temporadas pasadas, en la entrega 11 también habrán.

¿Cuándo y dónde se podrá ver la temporada 11 de Acapulco Shore?

El primer episodio de Acapulco Shore se estrenó el 5 de septiembre y los demás se pueden ver, día con día, a las 22:00 horas a través de la señal del canal de televisión de paga MTV Latinoamérica. También están disponibles en la plataforma de streaming Paramount Plus.

¿Cuántos episodios son?

La nueva temporada deAcapulco Shore 11 está compuesta por 12 episodios.