Acosador de Shakira es arrestado en Miami, aseguraba que era su esposo

El acosador de Shakira tiene 56 años. Foto: Shutterstock-Getty Image.

El presunto acosador de Shakira, un hombre identificado como Daniel John Valtier fue detenido este lunes en Miami, Florida a las afueras de la mansión de la cantante. Medios internacionales aseguran que el hombre habría estado acosando a la artista durante varias semanas y que incluso decía ser su esposo.

De acuerdo con los informes, Valtier, quien es originario de Texas, habría viajado casi 2 mil 500 kilómetros desde el sur de Estados Unidos hasta la Florida para llegar a la casa de la cantante donde fue detenido por autoridades locales, que según el medio 7 News Miami, ya habían sido advertidas por el personal de seguridad de Shakira sobre la posible presencia del hombre en Miami. Aparentemente, gracias a este aviso, cuando el sujeto llegó en taxi a las afueras del domicilio de la colombiana fue detenido por oficiales de la policía, indicó la revista Hola.

“Todo esto ha sido muy preocupante y un incidente muy único, donde tenemos al acusado que vive en Texas y fue capaz de volar hasta Florida solo para tener contacto con la víctima. No sabemos qué pretendía hacer con ella, si su intención era hacerle daño, por eso pudimos arrestarlo antes de que la contactara”, declaró el vocero de la policía de Miami Beach, Christopher Bess, sobre estos hechos.

Acosador de Shakira decía ser su esposo y enviaba botellas de vino y regalos

El equipo de seguridad de Shakira habría identificado al hombre acusado de ser su acosador por los mensajes en redes sociales y las entregas de regalos que le realizaba a la cantante en su domicilio desde finales de diciembre e inicios de este año.

Los mensajes publicados por Valtier en redes sociales fueron calificados como “alarmantes y perturbadores”. Y es que, en algunas publicaciones de Instagram, el acusado afirmaba públicamente que estaba casado con Shakira y que había formado una familia con ella y sus dos hijos, Sasha y Milán.

“Los niños los adoptarán cuando yo también esté casado, Shakira, ella también quiere ser estadounidense como su padre y compartir el resto de su vida conmigo, seremos dueños de un negocio de camiones, cantaremos canciones, promoveremos, administraremos y poseeremos una corporación de fabricación de prendas de vestir en todo el mundo con industrias de mástiles. Hong Kong y Randy Shapiro actúan en el oeste, junto con Catalina Halpin y Frank Salvaldor Halpi”, escribió Valtier en una publicación de Instagram.

Acosador de Shakira alarma a juez

Durante una audiencia judicial Valtier reiteró al juez tener un vínculo con la cantante cuando éste le indicó que no podía tener contacto con la víctima.

“Es mi esposa, yo le hablo todo el tiempo, es mi esposa”, dijo Daniel. Ante la respuesta del hombre, el juez encargado del caso dijo al acusado: “no, señor, no señor, no es su esposa, ella no es su esposa”.

Tras esto, las autoridades dictaron una orden de alejamiento contra este sujeto, además de imponerle una multa de 50 mil dólares, que después aumentó a 100 mil, debido a que el juez expresó su preocupación por Shakira y sus hijos.