Activistas interrumpen transmisión de “Gran Hermano” Israel para pedir alto al fuego en Gaza

Momentos de incertidumbre se vivieron en Gran Hermano Israel. Foto: GettyImages

Integrantes del movimiento judío-árabe con base en Israel Standing Together (Juntos de pie) irrumpieron durante la transmisión del reality el “Gran Hermano“.

Los manifestantes tomaron el escenario del “Gran Hermano Israel”, el domingo pasado, para protestar y exigir alto al fuego en Gaza, donde se han registrado miles de muertos por el conflicto, como varios periodistas el pasado 10 de agosto.

Protesta en “Gran Hermano” para detener conflicto en Gaza

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales se puede ver a cuatro miembros de la organización sentados al lado del otro sobre el escenario con playeras con la leyenda: “salir de Gaza”.

Al grito de “¡El Gobierno israelí está enviando soldados a la muerte! ¡Israel está matando de hambre a Gaza! ¡Niños, mujeres y ancianos! ¡La nación exige un alto el fuego!” fueron retirados del escenario del programa.

“¡La guerra en Gaza debe terminar! ¡La guerra nos está matando a todos!”, dijo una de las activistas frente a las cámaras de televisión, según consignó el medio local Haaretz, cuando eran desalojados por guardias de seguridad, mientras la confusión en el set era total.

La cuenta de X de Standing Together compartió un comunicado confirmando: “Sí, lo vieron en la transmisión en vivo de Gran Hermano en el Canal 13″.

Y lo acompañó con el siguiente mensaje:

“Los increíbles activistas irrumpieron en el escenario y pronunciaron un discurso frente a las cámaras contra la continuación de la guerra y contra la ocupación de Gaza que matará a los rehenes, a los palestinos de Gaza y a los soldados. Nuestro mensaje es claro: no hay rutina ni rutina”. Standing Together

Eliah Levin, uno de los integrantes del movimiento, contó a medios israelíes que cuando fueron expulsados del estudio, algunos de los integrantes de la producción se acercaron y dijeron entender y hasta acompañar la causa, pero relató que lo más sorprendente fue la respuesta positiva del público como de los concursantes del programa.

Organización planea más protestas tras interrumpir en “Gran Hermano”

El activista adelantó que habrá protestas similares: “Definitivamente planeamos intensificarlas. Este mes estará lleno de acciones como ésta, dirigidas a combatir la rutina”.

El conflicto ha dejado más de 61 mil muertos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza.