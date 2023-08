“Quiero vivir”: Carlos Torres, actor de “Amor en custodia”, revela que tiene cáncer

El actor Carlos Torres, quien participó en “Amor en custodia”, telenovela que protagonizó Silvia Navarro, reveló que tiene cáncer. El intérprete contó detalles de su diagnostico a través de un video en el que expresó que quiere vivir y que lo van a operar.

Carlos Torres alcanzó la fama en los años 2000, época en la que llegó a protagonizar la telenovela “La hija del jardinero”, con Mariana Ochoa. Su mensaje fue acogido por sus fans, quienes le escribieron palabras de aliento y buenos deseos ante su batalla contra el cáncer.

Carlos Torres, de 55 años, sorprendió con su mensaje más reciente en el que contó que tiene cáncer. Agregó que hay momentos en los que tiene miedo y que también ve en su situación una oportunidad para renovarse.

“Tengo cáncer, hay momentos en los que me da miedo, me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada, pero también hay momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer”

Carlos Torres