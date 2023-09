Actor de “Heroico” es amenazado de muerte por esta cinta que saca el lado oscuro del Colegio Militar

Santiago Sandoval y Fernando Cuautle protagonizan “Heroico”.Foto: FOCINE.

“Heróico” es una película mexicana que muestra el lado oscuro del Colegio Militar, al señalar la formación y deformación de los estudiantes, mostrando el acoso, abuso físico y hasta sexual que sufren los recién llegados a este instituto. La cinta es protagonizada por Santiago Sandoval, quien ha recibido varias amenazas de muerte por su participación en dicho proyecto.

En exclusiva para UnoTV.com, el antagonista de la historia, Fernando Cuautle reveló lo que ha tenido que enfrentar Sandoval.

“A Santiago Sandoval lo amenazaron directamente, le dijeron el día que te encontremos vas a saber de verdad lo que es lo que es estar aquí (…), no sabemos de dónde viene, pero ya la amenaza está y es peligrosa”, reveló Cuautle.

La película, que ya está en cines, se basa en hechos reales y brinda una importante reflexión sobre el duro camino que enfrentan los jóvenes, que buscan hacer carrera en las fuerzas armadas.

Cuautle añadió que vivió por más de mes y medio dentro del Centro Ceremonial Otomí, que recrea al Heroico Colegio Militar, lo cual le permitió adentrarse aún más a la historia y la construcción de su personaje, el sargento Eugenio Sierra.

“Vivimos de lunes a sábado ahí y nos íbamos a descansar un día, eso me dio todo, conocí la manera en la que hablan, entendí las jerarquías, me contaron de sus experiencias porque muchos de los que participaron en la película no eran actores, son ex cadetes”, dijo el antagonista del filme.

De las experiencias que más impactaron al actor de 29 años ocurrió durante la hora del desayuno: “no le pueden soplar, a nada, a ningún plato porque es una falta de respeto, si está caliente pues te lo tienes que comer así”.

“A los estudiantes de primer año les dan atole y hacen que se lo tomen así, para que les queme la garganta (…), es una cosa de humillación, violencia y humillación. También es un tema de jerarquía de aquí yo estoy arriba y tú estás abajo, algún día tú estarás aquí y harás lo mismo con quien está bajo. Es una cadena llena de rencor y de resentimiento”, reveló al actor de “Heroico”.

‘Heróico’ un retrato sobre la violencia y el abuso

“Herocio”, considera Fernando, es una película que permite al público entender por qué de existe tanta violencia en la forma de vivir de algunos militares.

“Es bien duro lo que lo que pasa ahí adentro, creo que es muy importante que se vea porque también el día de mañana, salen estos cadetes ya formados y te das cuenta de la manera en que los afectó o repercutieron las cosas horribles que vivieron ahí, de verdad son terribles”. Fernando Cuautle.

¿Quién es Fernando Cuautle?

Fernando Cuautle nació en Puebla, 11 de septiembre de 1994, es un actor de cine y televisión mexicano, que empezó a trabajar en “La Rosa de Guadalupe en 2012”, para posteriormente protagonizar su primer largometraje: la aclamada cinta Nebaj (2019), basada en una historia real y dirigida por Kenneth Muller.

“Nuevo orden” (2020) de Michel Franco y la producción norteamericana “No Man’s Land” (2021), de Connor Allyn, son otros proyectos en los que ha participado.