Actrices de “2:22” han vivido situaciones “extrañas” tras montaje de obra

“2:22: Una historia paranormal” es una obra de teatro escrita por Danny Robins, que desde el 22 de septiembre se estrenó una adaptación en México. Las protagonistas de la puesta en escena, Erika de la Rosa y Alejandra Ambrosi, revelaron a Unotv.com, que desde que leyeron el guion comenzaron a vivir situaciones “extrañas” en sus casa.

Esto vivió Erika de la Rosa

La actriz de 41 años reveló que una noche, llegando de dar función de “2:22” se prendieron todas las luces de su jardín: “pensé que ya estaba cansada y que a lo mejor las había dejado así. Hace unas semanas empecé a escuchar ruidos en mi clóset y desperté a mi marido. Fui a mi vestidos a contar los cuadros y las cosas, pero nada se había caído”.

De la Rosa añadió, que empezó a alucinar con ruidos y tener sensaciones raras, hasta que su esposo, Daniel Granatta, le pidió que se calmara y dejara de imaginarse cosas.

“Empecé a ver 2:22 por todas partes, la primera vez que intenté leer el texto no pude, me empezó a generar una ansiedad y una paranoia muy rara, tuve que cerrar el texto. Me empecé a mal viajar, tiene una energía muy fuerte”.

Alejandra Ambrosi se despertaba varias noches a las 2:22

Alejandra Ambrosi, actriz de “Fuga de reinas”, aseguró que todos los de la producción comenzaron a experimentar cosas extrañas desde que iniciaron con los ensayos: “a varios nos ha pasado, que nos despertamos a la mitad de la noche y justo son las 2:22. Todos nos mandamos el screenshot en nuestro chat”.

Al igual que a su compañera de reparto, se le prendieron las luces de su jardín y de su despensa, siendo ella la única despierta en su casa.

“No creo en los fantasmas como tal, ni que gente muerta camine por ahí, pero sí creo en la energía y creo que hay cosas que no podemos explicar, que el ser humano tiene una dimensión explicable y otra no”. Alejandra Amborsi.

¿De qué trata “2:22: Una historia paranormal”?

“2:22: Una historia paranormal” es una obra que proviene de Inglaterra, el texto es de Danny Robins, y ha tenido un gran recibimiento desde 2021. Ahora fue adaptada en México, bajo la dirección de Gabriel Mata-Cervantes y la producción de Antonio Calvo (La dama de negro).

Está inspirada en historias verdaderas. pues Robins tiene un podcast llamado “Hunter”, en el que el público de Inglaterra cuenta sus historias de fantasmas o paranormales.

La obra cuenta la historia de Eli y su esposo Sam, una pareja con perspectivas opuestas sobre lo paranormal, quienes se mudan a una misteriosa casa. Mientras Eli siente que una presencia fantasmal se cierne sobre ellos, Sam se aferra a la lógica y la razón.

Acaban de tener una bebé, que tiene 11 meses, y a partir de que se mudan a este nuevo hogar, con toda la ilusión de de formar una familia en esta nueva casa, empiezan a suceder cosas extrañas, todas a las 2:22.

“Es la primera vez que este texto se trabaja y se presenta en México, esa particularidad me emociona mucho, ser parte del elenco original que está contando esta historia por primera vez en español y con un gran texto me emociona mucho”, dijo Erika de la Rosa.

¿Dónde verla, horario y costo?

Dónde: Xola 809, col. Del Valle

Horario: sáb, 18:00 y 20:45; dom, 18:00

Costo: $302 a $825, en Ticketmaster