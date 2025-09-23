GENERANDO AUDIO...

Actrices icónicas de las telenovelas mexicanas. FOTO: Cuartoscuro

Las telenovelas mexicanas han sido por décadas uno de los productos culturales más importantes de exportación, llegando a más de 180 países y convirtiéndose en un fenómeno internacional. Las actrices que dieron vida a personajes icónicos no solo marcaron a generaciones de televidentes, también amasaron grandes fortunas gracias a sus carreras en la pantalla, la música y los negocios.

En UnoTV te presentamos a las actrices mexicanas de telenovelas más millonarias, según datos de Celebrity Net Worth y TVNotas.

Thalía

Thalía encabeza el top 5 de actrices más ricas. Su patrimonio asciende a 60 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

Además de su faceta como actriz, la también cantante inició en Timbiriche y consolidó una trayectoria internacional como solista. Casada con Tommy Mottola, empresario de la música con una fortuna de más de 500 millones de dólares, ha logrado expandir su influencia tanto en la televisión como en los negocios.

Entre sus telenovelas más emblemáticas se encuentran:

Quinceañera (1988)

María Mercedes (1992)

Marimar (1994)

María la del Barrio (1995)

Rosalinda (1999)

Salma Hayek

Aunque su mayor fortuna proviene de Hollywood y no de las telenovelas, Salma Hayek inició su carrera en la televisión mexicana. Su patrimonio está estimado en 200 millones de dólares.

Está casada con François-Henri Pinault, heredero de un conglomerado empresarial que controla marcas como Gucci, Balenciaga y Yves Saint Laurent.

Entre sus telenovelas destacan:

Nuevo amanecer (1988)

Teresa (1989)

El vuelo del águila (1994)

Gente bien (1997)

Verónica Castro

Considerada uno de los rostros más icónicos de la televisión mexicana, Verónica Castro tiene una fortuna de 30 millones de dólares. Su trayectoria incluye telenovelas legendarias como:

Los ricos también lloran (1979)

Rosa salvaje (1987)

Mi pequeña Soledad (1990)

Pueblo chico, infierno grande (1997)

Además, ha trabajado como conductora y cantante.

Victoria Ruffo

Conocida como “la reina de las telenovelas”, Victoria Ruffo cuenta con una fortuna estimada en 4 millones de dólares. Su carrera abarca títulos como:

Corona de lágrimas (2012-2023)

La madrastra (2005)

Abrázame muy fuerte (2000-2001)

Simplemente María (1989-1990)

Lucía Méndez

La actriz y cantante Lucía Méndez, considerada una diva de la televisión mexicana, posee un patrimonio de aproximadamente 400 mil dólares. Participó en producciones como:

Esperanza del corazón (2011)

Llena de amor (2010)

Marielena (1992)

Amor de nadie (1990)

Un legado millonario de la televisión mexicana

Las actrices mexicanas de telenovelas no solo construyeron carreras en la pantalla, también forjaron fortunas que hoy las colocan entre las mujeres más influyentes del entretenimiento latino. Entre ellas, Thalía sigue siendo la figura más destacada, al combinar la televisión, la música y los negocios con un patrimonio millonario.