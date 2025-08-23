Actriz de “Harry Potter” revela graves problemas de salud: “Cuando no te queda mucho tiempo de vida” 

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

Miriam Margolyes, actriz de “Harry Potter” y quien interpretó a la Profesora Sprout, compartió su delicado estado de salud y dijo sentirse “derrotada”, según la revista Weekend.

Margolyes, de 84 años, señaló que cree que los problemas de salud se deben principalmente a su peso.

“He defraudado mi cuerpo”, expresó. “No lo he cuidado. Ahora tengo que caminar con andador. Ojalá hubiera hecho ejercicio. Así que soy una tonta”.

La actriz de “Harry Potter” aseguró que no le queda mucho tiempo de vida

La actualización de Margolyes llega poco después de que la actriz de “Harry Potter” revelara que “no le queda mucho tiempo de vida” después de un procedimiento cardíaco.

“Cuando sabes que no te queda mucho tiempo de vida, y probablemente voy a morir en los próximos cinco o seis años, si no antes, me resisto a dejar atrás la actuación”, dijo Margolyes a The Times, en mayo pasado.

Además de protagonizar “Harry Potter y la cámara secreta” y “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2”, Margolyes también apareció en programas de televisión como “Doctor Who” y “Call the Midwife”.

En mayo de 2023, Margolyes fue hospitalizada por una infección en el pecho en el Royal Brompton Hospital en Chelsea, Londres.