“Estuve una semana sin moverme”: actriz Laura Vignatti, de “Mi secreto”, denuncia a su expareja por violencia

La actriz Laura Vignatti, quien apareció en la telenovela “Mi secreto”, denunció que sufrió violencia domestica con su expareja al grado de que por las agresiones quedara inmovilizada durante una semana. Agregó que notó “focos rojos” en el que fue su noviazgo y lo dejó pasar, sin imaginar, que la situación la llevaría a ausentarse de su trabajo.

Laura Vignatti, actriz argentina, destapó que su exnovio la estranguló y le fracturó la nariz en uno de los episodios de violencia. Ahora que hizo público su caso, dijo que cuenta con una abogada e inició un proceso legal contra el hombre que la agredió.

Vignatti ya había indicado antes que estaba dispuesta a romper el silencio y es hasta ahora que dio detalles de la violencia que pasó. Habló de ello en una conferencia que se transmitió en el programa “Hoy”.

“Me estranguló, me fracturó la nariz, muchas otras cosas. Estuve una semana en cama sin poder moverme, después de esto me pide perdón, me cura, porque aparte tenía la casa llena de medicamentos. Me cura, intenta hacerme ver que era por mi bien”

La intérprete señaló que sí notó “focos rojos” en su relación, sin embargo, lo dejó pasar y destacó que el sujeto también la culpaba de lo que ocurría.

Comentó que en 2023 tuvo que dejar la telenovela “Mi secreto” y se ausentó repentinamente como consecuencia de la violencia que vivía y del control de su ex.

“Una de las veces que me golpea, me golpea tan fuerte que estaba yo toda marcada y tuve que decir que no podía ir. De hecho, él contestaba mis mensajes, recuerdo que en una ocasión contestó que no estaba bien, que no iba a regresar a la producción, que gracias”

Laura Vignatti