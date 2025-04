GENERANDO AUDIO...

Foto: GettyImages

Fernanda Ostos, actriz y conductora, sorprendió con una fotografía en donde, supuestamente, se ve un fantasma. Según lo que reveló la famosa en su cuenta de X, la postal fue captada en una de las áreas comunes del edificio en donde vive.

Así se ve el supuesto fantasma en edificio de Fernanda Ostos

En la postal, que generó todo tipo de reacciones, se aprecia lo que parece ser un niño detrás de una butaca de la última fila. De acuerdo con Ostos, la fotografía fue tomada con la sala a oscuras y valiéndose del flash.

“Amigos, tengo miedo. Uno de los chicos de seguridad del edificio donde vivo tomó esta foto a oscuras (con flash) en una de las áreas comunes, y cuando la vio para mandar el reporte diario, salió esto. Me voy del país”.

Después de la fotografía, Fernanda Ostos compartió un video desde el lugar en donde se habría captado al presunto fantasma. En compañía de otras personas, entre ellas uno de los encargados de la seguridad, mostró el lugar sin que se apreciara algo que pudiera hacer la ilusión de una aparición del más allá.

Además, Fernanda Ostos preguntó detalles de cómo había sido captado el supuesto fantasma. La información fue proporcionada por el encargado, a quien sólo identificó como Alex.

“En el recorrido se tomaron fotografías, fue a oscuras, obviamente, y después de ordenar las fotografías nos dimos cuenta del rostro que se asomaba al lado del asiento”.

En otras publicaciones, Fernanda Ostos dio más detalles de lo inusual de la fotografía, pues, si bien es un área común, es raro que sea utilizada por los inquilinos.

“Ya tiene años que el señor de mantenimiento (que a veces se queda a dormir) nos trae con ese cuento de la niña, etc. y yo nunca le creí. Ayer llegué del paseo con el perro y los de vigilancia habían escuchado, a un lado de ellos, una risa de niño y me contaron… cuando me la enseñaron te juro que se me enchinó la piel”.

Imagen de Fernanda Ostos divide redes Sociales

Tras la publicación de la también cantautora mexicana, el debate inició en redes sociales, en donde algunos cibernautas revelaron teorías de fantasmas y demonios.

“Todas las apariciones de niños son demonios encubiertos. Los niños tienen el alma pura, se van directo al paraíso, si mueren siendo niños, nunca se quedan a vagar en la tierra”, “Está de miedo total”, “No soy experto en imagen, pero la inversión de colores se ve muy rara. Posiblemente, fue manipulada”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Fernanda Ostos.