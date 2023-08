Actriz que interpretó a Ginny Weasley en “Harry Potter” confesó haber desarrollado ansiedad por su actuación

Bonnie Wright interpretó a Ginny Weasley en Harry Potter. Foto: GettyImages

Harry Potter es una de las sagas literarias más populares a nivel mundial y la actriz Bonnie Wright, quien interpretó a Ginny Weasley en las películas, aseguró que desarrolló ansiedad para transmitir la esencia del personaje a la pantalla grande.

La actriz británica confesó lo anterior en una edición del podcast Inside of You, donde aseguró que “definitivamente siento que había ansiedad con respecto a mi actuación y construir a mi personaje de la mejor manera. Era como: ‘Oh, cielos, ¿le haré justicia a este personaje que la gente ama?’. Así que eso siempre fue difícil, especialmente cuando, inevitablemente, muchas de las escenas de cada personaje fueron recortadas del libro a la película. Por lo que no había mucho para mostrar en la película”.

Y en algunas ocasiones eso fue un poco decepcionante porque “había partes del personaje que simplemente no se expresaron porque no había escenas para hacerlo. Eso me hizo sentir un poco ansiosa o simplemente frustrada, supongo”, reveló Wright.

Bonnie Wright también confesó que al principio se sintió responsable de no lograr transmitir a la misma Ginny que plasmó J.K. Rowling en lo libros, pero después entendió que estaba fuera de su alcance. Además, encontró consuelo en que los fanáticos también entendieron que ella no era quien decidía qué escenas quedarían en la película y cuáles no.

“No había mucha oportunidad para cambiar los guiones. Había un millón de ejecutivos revisándolos. Creo que en lo que me pegaba, y que ya no me afecta ahora, es que sentía una ansiedad de ‘Oh, me verán interpretando mal a este personaje’, pero luego me di cuenta de que no se me dio realmente la oportunidad de hacerlo. Así que no era exactamente mi culpa”, explicó la actriz.

Y los fanáticos comparten esa decepción y me lo dicen: “Sabemos que no fuiste tú. Solo queríamos más de ti. Y es lo mismo con cada personaje. Si tan solo pudieran ser películas de 5 horas de duración”.

Ahora habrá que ver si con la serie rebooot que están produciendo para HBO Max, donde veremos a una nueva actriz en el papel, se podrá transmitir la esencia del personaje.