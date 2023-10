¡Le salió lo gandalla! Acusa a ex de Eduin Caz de robarse asientos en primera fila en palenque de Remmy Valenzuela

Acusa a ex de Eduin Caz de robarse asientos en primera fila. Foto: Cuartoscuro

Daisy Anahy, la ex de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se encuentra en la polémica luego de que, presuntamente, quitara, de la primera fila, a unos seguidores de Remmy Valenzuela para que ella y sus amigas pudiera disfrutar del concierto del “Príncipe del acordeón”.

A través de redes sociales comenzó a circular un video en donde se aprecia cómo la madre de los hijos de Eduin Caz intercambia algunas palabras con parte del personal de seguridad del evento. Mientras, señala los lugares que se le habrían asignado para poder ser testigos del palenque del Remmy Valenzuela, señalado, hace un tiempo, de agredir a su primo y a una mujer.

Ex de Eduin Caz protagoniza altercado

Según reportes, a la expareja de Eduin Caz, quien fue víctima de la delincuencia, la movieron en dos ocasiones. Además, tuvo un altercado con un fanático del regional mexicano que se negó a ceder su asiento, argumentando que él sí había pagado por estar en primera fila.

“Cuando salió Remmy, tipo 1:30 a.m., llego Anahy con sus amigas. Clásico de algunos, pues, no tenía asientos comprados y querían quitar a personas que tenían primera fila. A ella la movieron de asientos 2 veces. Al final, un señor le dijo que no se iba a mover porque él pagó por esos asientos. El señor le dijo que, por ser exesposa de un famoso, le iban a quitar sus asientos y eso no era justo”. Señala el relato dado a conocer en las redes de Chamonic

Tras la negativa, Daisy Anahí decidió retirarse del lugar. Esto, no sin antes hacer evidente su molestia por no poder disfrutar del concierto de Remmy Valenzuela en primera fila.

“Terminó yéndose al backstage del palenque como 1 hora después de que llegó. Se fue supermolesta, se le notaba en la cara”. Según explicaron en redes sociales las personas que estuvieron presentes en la bochornosa situación para la exmujer de Eduin Caz.