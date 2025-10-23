Acusan a Alejandro Landero de fingir que vive en la calle, revelan periodistas

GENERANDO AUDIO...

El actor fue visto en la colonia Condesa. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Alejandro Landero, el actor que recientemente se volvió viral luego de que fuera visto viviendo en calles de la Ciudad de México (CDMX), junto a su perro y sus cuatro gatos, ahora es señalado por engañar a la gente.

Luego de que el histrión de telenovelas aclarara que no se encuentra en situación de calle y que recibe apoyo de sus familiares, la polémica no ha quedado ahí.

Los periodistas de espectáculos, Michelle Rubalcava y Jorge Carbajal, dieron a conocer algunas versiones que señalan al histrión por presuntamente engañar a la gente con su situación.

¿Qué dijeron los periodistas de Alejandro Landero?

En su canal de YouTube, Michelle Rubalcava informó que el actor de “Rosa Salvaje” realmente no se encuentra en situación de calle, sino que recientemente fue desalojado de un departamento en la colonia Condesa.

Según su versión, Alejandro Landero vivía en el inmueble junto a su esposa, la también exactriz Patricia Larrañaga, las hijas de ella, sus parejas y varias mascotas.

Rubalcava aseguró que la pareja habría habitado el departamento de forma irregular tras la muerte de una mujer de la tercera edad llamada “Melita”, a quien Patricia, presuntamente cuidaba y que tenía derecho de usufructo vitalicio sobre la propiedad.

“Él no está pasando por una situación de calle, los acaban de sacar de un departamento, a Patricia, Alejandro y sus dos hijas que vivían con sus parejas”, señaló Rubalcava.

El periodista también afirmó que, después del desalojo, Patricia habría enviado a Landero a pedir ayuda en la calle simulando estar solo y sin hogar, apelando a la empatía ciudadana.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el dinero recolectado se habría utilizado para comer en restaurantes y cubrir otros gastos personales.

Por otro lado, el periodista Jorge Carbajal, desde su programa “En Shock”, mostró cómo una reportera corroboró que Landero no vive realmente en la calle.

Incluso, al contactar a Patricia Larrañaga, la exactriz habría mostrado nerviosismo ante los cuestionamientos sobre su situación.

Carbajal calificó el caso como un “fraude emocional” y advirtió al público que no entregue dinero al actor.

¿Quién es Alejandro Landero?

Alejandro Landero es un actor que ha vivido lejos de los reflectores, a pesar de participar en telenovelas durante los años 80 y 90, particularmente en producciones de Televisa.

Se conocen pocos detalles de su vida privada, incluyendo familiares cercanos; sin embargo, se le vio recientemente con sus cuatro gatos y su perro, con quien está viviendo en situación de calle.

Uno de sus primeros papeles relevantes fue en “Blanca Vidal“, telenovela mexicana de 1982 en la que interpretó a Manuel; Edith González y Salvador Pineda también participaron en este proyecto.

Posteriormente, participó en “Vivir un poco” en 1985 y en “Monte Calvario“, de 1986. Sin embargo, es sumamente recordado por su participación en “Rosa Salvaje“.

También es reconocido por su actuación en “Pasión y Poder” (1988) donde dio vida a Federico Gómez Luna, uno de los galanes juveniles de la historia.