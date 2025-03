¿De malas mañas? Acusan a hijo de Consuelo Duval de robar chamarra de 90 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

Consuelo Duval, actriz y comediante. Foto: Cuartoscuro

Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, fue acusado por el productor Pedro Montiel de haberse robado una chamarra de lujo valuada en 90 mil pesos. Según la versión del productor, en un olvido, dejó la prenda en un antro, y el famoso, junto a Carolina Miranda, entonces su novia, se la llevó.

Durante el programa de YouTube “Chisme TV”, se aseguró que no logró recuperar su chamarra, pues no coincidieron y, finalmente, Carolina y Michel Duval terminaron su relación.

“Se me olvidó la chamarra en el antro y les pedí que se la llevaran, y ya después pasaba por ella, pero después ya no coincidíamos. Termina Michel con Caro, me la encuentro (y le pregunto): ‘Caro, mi chamarra, ¿qué pasó?’, y me dice ‘se la quedó Michel'”, recordó Pedro Montiel.

Al conocer que su chamarra la tenía Michel Duval, Pedro Montiel le preguntó al actor, quien confirmó que él la tenía, pero que, supuestamente, la había perdido en medio de la mudanza.

“Me encuentro a Michel y le digo: ‘hola, oye, ¿te acuerdas de mi chamarra que se la llevaron?’, (y él responde) ‘ah, sí, pero qué crees, discúlpame, pero entre mudanzas y todo, pues no sé dónde quedó. Perdón, se perdió’”.

Sin embargo, el hijo de Consuelo Duval habría asistido a un evento público con la chamarra de 90 mil pesos que señala el productor. Y aclaró que entre él y el actor no hay una relación de amistad.

“Lo vi en un evento de la revista Estilo DF y traía la chamarra… Me dijeron ‘pídesela’ y yo dije: ‘no, se me hace una falta de respeto llegar en un evento y quítate mi chamarra’. Yo no soy amigo de Michel”.