“De una manera agresiva”: fan acusa a Santa Fe Klan de haberlo golpeado; le abrieron la cabeza

Santa Fe Klan fue acusado por un fanático de haberlo golpeado tras pedirle una fotografía al rapero originario de León, Guanajuato. Tras los señalamientos, el cantante, de corridos tumbados, se defendió asegurando que el joven golpeado se acercó con malas intenciones y amagó con mostrar las pruebas en su favor.

¿Qué se sabe de la supuesta agresión de Santa Fe Klan a un fan?

A través de su cuenta de Instagram, el joven identificado como Cristian compartió una serie de fotografías en donde se ve la lesión en la cabeza que el altercado con el popular cantante le habría causado.

“Me llamo Cristian soy de León, Guanajuato. El viernes 22 de septiembre asistí al baile que realizó @santa_fe_klan_473. Me acerqué a tomarme una foto, el guardia me dio el acceso sin problema y me preguntaron con qué teléfono sería, se los entregué y cuando se lo pasan a Santa Fe se porta de una manera agresiva y empieza a decirme que ya le cayera a la ver***”,

De acuerdo con lo relatado por el joven, la actitud que mostró Santa Fe Klan lo sacaron de “onda”; sin embargo, dijo, aceptó retirarse toda vez que su teléfono celular le fuera entregado.

“Me sacó de onda su reacción, pero igual le dije que sin problema y que me regresara mi cel. Él que contestó con maldiciones que no me regresaría nada, me enojé y le contesté”

Según describe, Santa Fe Klan espero para que el fanático se diera vuelta para dar la orden de que lo golpearan.

“En cuanto me volteo él grita ‘¡Sobre él!’ Me tiran caguamasos y me empiezan a golpear entre toda su banda. Como pude salí de ahí, eso sí, con la cabeza abierta, todo golpeado y sin celular”

Luego de haber hecho la denuncia en redes sociales, Santa Fe Klan no se quedó callado y respondió acusando al joven golpeado de traer un arma con él cuando intentó acercarse al famoso que, causo revuelo por una supuesta relación con Karely Ruiz.

“Yo estaba dando fotos a todos los fans. Ahorita voy a subir los videos de las cámaras de mi tienda para que vea la gente el machete que traías clavado en el pantalón. Yo, por eso, me retiré del barrio”, afirmó el cantante en un comentario en la denuncia hecha en su contra.