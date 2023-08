Acusan a YosStop de usurpación de la profesión; afirma ofrece terapias por 5 mil pesos

Acusan a YosStop de usurpación de la profesión. Foto: AFP

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, se encuentra nuevamente en medio de la polémica por ofrecer terapia psicológica con un costo de cinco mil pesos, pese a que la youtuber no cuenta con la cédula profesional para ofrecer este tipo de servicios.

A través de redes sociales, una psicóloga identificada como Scarlet Espinoza, señaló las prácticas de la influencer que estuvo presa en Santa Martha acusada de pornografía en agravio de Aitana cuando era menor de edad.

De acuerdo con Espinoza, la hermana de Ginny Hoffman incurre en el delito de usurpación de profesión.

“Lo que hace es ilegal, pues ofrecer cualquier servicio de psicología sin ser psicóloga incurre en el delito de usurpación de la profesión… Avísenle a la influencer que lo que hace se llama usurpación de la profesión y aún si estudió psicología, aún no cuenta con cédula y menos de maestría”

Scarlet Espinoza, quien se presenta como psicóloga clínica con maestría en psicoterapia, destacó que la “psicología no es un circo y la salud psicológica no es un nicho de oportunidad para influencers y actores que no la hicieron en esas áreas”.

¿Qué es lo que terapias ofrece YosStop?

En mayo de 2022, a meses de abandonar la cárcel capitalina, YosStop lanza el proyecto “Yo soy balance” en donde destacaba que se trataba de un lugar “donde podrán encontrar información útil para lograr balancear su vida”.

Yoseline Hoffman, en la página oficial de “Yo soy balance”, afirma que está “combinando el Health Coaching con Psicología y mi experiencia de vida para ser tu guía, acompañarte y ayudarte en este proceso tan trascendente a través de workshops, talleres y cursos”.

Hasta el momento, la famosa influencer no se ha pronunciado a los señalamientos de la psicóloga Scarlet Espinoza sobre las prácticas de terapia.