Real o falso: captan a Adal Ramones y De Nigris peleando

Adal Ramones y Poncho De Nigris son captados peleando. Foto: Cuartoscuro

Adal Ramones y Poncho De Nigris protagonizaron una fuerte discusión afuera del aeropuerto de Monterrey, Nuevo León. La situación llamó tanto la atención que testigos grabaron el intercambio de palabras de los conductores, el video se hizo viral.

Las imágenes dan cuenta de cómo Poncho De Nigris se acerca a Adal Ramones, quien esperaba a que pasaran por él, por lo que la presencia del exparticipante de “La casa de los famosos México” lo sorprendió.

Ver más #ComaNews 🔥



Captaron a Poncho de Nigris discutiendo con Adal Ramones a las afueras del aeropuerto de Monterrey. pic.twitter.com/edajttPiGm — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 13, 2023

Ya cerca del popular conductor del extinto programa “Otro rollo”, De Nigris comienza a reclamarle, incluso, le avienta la mano cuando Adal Ramones la coloca cerca del pecho.

Después del encontronazo con Adal Ramones, quien se convirtió en padre por cuarta vez a los 61 años, Poncho De Nigris utilizó sus historias de Instagram para revelar que encaró al conductor porque, presuntamente, había hablado mal de él.

“Esperé al Adal Ramones y venía alguien por él. Venían grabando, entonces me le acerqué por atrás y le dije ‘¿Qué onda wey? dime en la cara todo lo que dijiste, aquí estoy’. Empezamos a platicar y me dijo, ‘no ya pasó mucho tiempo’. Y le dije, ‘no te hagas pend***, lo único que quiero es que me lo digas en la cara’”

De Nigris reveló que por un momento pensó que le pegaría a Ramones o, dijo, “le arrancaría la peluca”; sin embargo, confesó que ya no está para esos “trotes” y que hay que sumar.

“Me estaba dando risa por dentro y dije, ‘le voy a arrancar la peluca, le voy a dar un pu***’. Pero no, la neta ya no estamos para esos trotes. Me sentí como ridículo porque ya está veterano y está chiquito… Mentadillas de madre tranqui y ya”, reveló el famoso regiomontano