“Lo que me van a decir no es bueno”: Adamari López recuerda cómo supo que tenía cáncer

Adamari López es parte de los famosos que se han enfrentado al cáncer y al recordar cómo fue su batalla con la enfermedad, la conductora contó cómo fue que se enteró de su diagnóstico. Entre sus confesiones señaló que sabía que lo que le iban a decir en ese momento no era bueno.

En 2005, Adamari López padeció cáncer y desde entonces ha hablado abiertamente de la enfermedad que superó. Como parte de su recuperación se realizó una mastectomía por lo que aún conserva las marcas que la cirugía dejó. En una revelación más, la también actriz destapó que su ex Luis Fonsi, le pidió el divorcio por teléfono.

Adamari López cuenta cómo supo que tenía cáncer

Adamari López se sintió una bolita en el seno que la llevó a hacerse un chequeo médico. En 2005 convocó a una conferencia de prensa para hacer público su padecimiento y ahora recordó, en una entrevista con Yordi Rosado, cómo fue que se enteró que tenía cáncer de mama.

La conductora narró que se encontraba en una sesión de fotos cuando una de sus hermanas se encargó de recoger los resultados de la biopsia que se había practicado. Describió que una vez que vio el semblante de su hermana, sabía que no todo estaba bien.

“Tenía una sesión de fotos y de ahí me iba para el aeropuerto. Ya me habían terminado de maquillar, mi hermana y yo estábamos comiendo. Ella estaba detrás de mí, cuando volteo a verla no estaba y sabía que algo bueno no era; respiré y me dije tranquila” Adamari López

Días antes de que se liberaran los resultados de su estudio médico, Luis Fonsi le había pedido matrimonio a Adamari por ello, ella le pidió que le contara cuál era su situación de salud, solicitud a la que él respondió con la verdad.

“Veo a mi hermana y le pregunto que si todo bien y me dijo: ‘sí, Fonsi ya viene para acá’. Él llega con las manos en los bolsillos y se veía que había llorado. Trate de ver las fotos que me habían tomado y cuando vamos bajando le digo, ‘dime qué pasó porque lo que me van a decir no es bueno’. Ahí me dijo que las pruebas de la biopsia habían salido positivas y que tenía cáncer” Adamari López

La presentadora agregó que su vida cambió por completo a partir de ese diagnóstico. Habló de sus quimioterapias, de que se rapó y de las noches de intranquilidad.

“Así empezó ese caminar por el diagnóstico de cáncer. Me acuerdo de que en la noche estaba llorando, me leventé llorando. Yo quería quitarme el seno. Hice seis quimios y a los 14 días se me empezó a caer el pelo” Adamari López

Adamari López revela que Luis Fonsi le pidió el divorcio por teléfono

En la misma entrevista, López relató cómo fue su ruptura con Luis Fonsi. Detalló que el cantante de “Despacito” le pidió el divorcio por teléfono.

“Las cosas ya estaban frías entre Fonsi y yo, pero no sabía si era la distancia. Él hacía promoción, pero era una relación muy fría. Yo siempre con el deseo de que esto mejorara, yo no estaba en la casa, él estaba enojado y dije, ‘cuando termine de trabajar todo volverá a la normalidad’. Así regresé a Miami, pero no hubo mejoría de nada, no me fueron a buscar al aeropuerto” Adamari López

Adamari López y Luis Fonsi estuvieron casados de 2006 a 2010. De acuerdo con la puertorriqueña, él le dijo mediante una llamada telefónica que todo había acabado.

“Él no era de mucho hablar, vivíamos por encimita. Estuvimos como un año sin nada y un día estando de viaje, me llama y me dice que se quiere divorciar. Me dice que no quería más” Adamari López

La puertorriqueña indicó que no le guarda rencor a su ex y que cada que le pregunten, ella contará lo que pasó entre ellos.

Señaló que su separación la hizo sentir que era el fin del mundo y que tardó dos años en recuperarse.