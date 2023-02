Adele en la reciente premiación de los Grammy. Foto: AFP

Adele ha vuelto a estar en la mira de sus fans mexicanos después de que, durante un concierto, se colgara una bandera tricolor en la espalda mientras interpretaba uno de sus éxitos.

Las imágenes de Adele con la bandera de México en la espalda y ella sosteniéndola para que de ninguna manera se cayera le han comenzado a dar la vuelta al mundo.

¿Dónde y cómo llegó la bandera tricolor a Adele?

Este fin de semana la intérprete de “Easy on Me”, “Love In The Dark” y “Hello” se presentó en el hotel Caesars Palace en Las Vegas para seguir con una serie de conciertos que había pospuesto tras la pandemia del COVID-19.

Adele interpretaba su éxito “When We Were Young” cuando alguien de entre el público le pasó la bandera mexicana, la cual aceptó de buen gusto.

Ver más AAAAAAHHHH ADELE CON LA BANDERA DE MEXICO EN LAS VEGAAAAS ❗🇲🇽❤#WeekendsWithAdele pic.twitter.com/Nw6NiqhiMs — Delia Brenes🍷 (@ILuvUAdele) February 11, 2023

Caminando entre el público, sosteniendo con una mano el micrófono y con la otra el lábaro patrio, Adele siguió interpretando la canción ante la ovación generalizada de los afortunados fans que se encontraban en el lugar.

De inmediato, fans mexicanos ensalzaron la actitud de la cantautora británica quien, además, se dio tiempo para saludar de mano a algunos de los asistentes a su concierto en Las Vegas.

Los comentarios en redes sociales, tras el gesto de la reciente ganadora de un Grammy, no se hicieron esperar:

“Te amo Adele, México está esperando por ti”. Comentario de @adele_mysame.

“Por primera vez en 7 años, Adele vuelve a usar la bandera de México en uno de sus conciertos. Ahora ya sabemos cuál es su país latinoamericano favorito”. Comentario de @AdeleinColombia

“Qué bonito se siente cuando ves que una artista tan grande como Adele trate con tanto cariño la bandera de mi país, México”. Comentario de @Mony_Lizettt.

En 2016, durante una de las presentaciones que brindó en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, Adele ya había portado una bandera tricolor en lo que fue visto como un gran gesto por sus fans y el cual que fue “revivido” este fin de semana.