Adele revela que sufre una depresión estacional muy grave

Adele no vive en Reino Unido debido a esta condición. Foto: GettyImages

Adele, de 35 años, quien recientemente terminó su primera etapa de residencia en Las Vegas, declaró que sufre una depresión estacional muy fuerte, también conocida por su nombre científico como SAD.

La interprete de Rollin in the Deep dio una entrevista a The Hollywood Reporter donde declaró: “tengo una depresión estacional muy fuerte, por lo que el clima (en Estados Unidos) es bueno para mí”.

“A veces es extraño, porque soy muy británica. Debido a que hoy en día es un poco más difícil para mí salir, lo que más me gusta de Los Ángeles es que todos van a las casas de los demás. Me gusta eso”. Adele

A la cantante inglesa también se le preguntó si había considerado debutar en la actuación, a lo que la artista respondió: “hay una película que quiero hacer, pero el tipo cuya película sería, no está mentalmente preparado para escribir el guion”.

¿Cuál es el trastorno que padece Adele?

La Clínica Mayo dice que la depresión estacional “es un tipo de depresión relacionado con los cambios de estación” y este trastorno mental se caracteriza por aparecer sobre todo en los cambios de estaciones más frías.

Con la llegada del otoño y posteriormente el invierno, las temperaturas caen, a veces drásticamente, y las horas de luz solar disminuyen. Durante esta época es muy común sentir cambios en nuestro organismo a nivel mental, aunque también puede haber manifestaciones físicas.

La caída de temperaturas, el frío y los días de poco sol es la causa por la que Adele decidió marcharse de Reino Unido. La artista ha reconocido que el clima de Los Ángeles le permite sentirse mejor. Y es que este trastorno es más común en épocas frías, aunque hay casos mínimos de pacientes que lo sufren con la llegada de estaciones como la primavera o el verano.