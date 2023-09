Además de ganar el Ariel, comer 20 tacos de pastor y escuchar el mariachi fue el mejor premio: Iñárritu

Alejandro González Iñárritu ganó el Ariel a Mejor Director. Foto: Cuartoscuro

Alejandro González Iñárritu fue el gran ganador en la edición 65 del Ariel 2023, su película “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades” se llevó ocho de las 12 estatuillas por las que competía. Al recibir dos de estos premios, el mexicano compartió estar más emocionado de lo que se imaginó, sin embargo, el cineasta reveló que además del premio tuvo más satisfacciones durante si visita a Guadalajara para la premiación.

“El que haya venido a Guadalajara el Ariel me parece una situación extraordinaria, para mí el gran premio de esta noche, aparte de estos dos Arieles que me llevo, es el estar en este Teatro, ir a Cabañas y ver los murales, y los 20 tacos de pastor que me comí, eso fue el cielo, fue regresar a la patria. Los tacos al pastor y oír un buen mariachi”, declaró el director.

En conferencia de prensa Iñárritu declaró que “Bardo” para él es sobre una exploración interna, un viaje hacia afuera para reconectar con las raíces.

“Regresar después de 20 años de ‘Amores Perros’ significa mucho para mí, estoy más emocionado de lo que pensé, estoy increíblemente agradecido”, dijo en conferencia de prensa.

Alejandro González Iñárritu reveló que no había estado en Guadalajara desde hace 25 años.

Alejandro González Iñárritu gana a Ariel a Mejor Director y Mejor Edición

La película “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades” ganó ocho premios Ariel, Iñárritu se llevó ocho estatuillas en la 65 entrega del Ariel, de la cuales Mejor Director y Mejor Edición fueron para González Iñarritu.

“Gracias a la Academia, literalmente me hacen sentir en casa, me siento honrado y muy contento de compartir esta nominación con cuatro increíbles y talentosas directoras, me alegra que el 80% de las películas producidas al año fueron hechas por mujeres, le dedico este premio a mi hija, mi esposa”, dijo Alejandro González Iñárritu sobre el escenario.

¿Qué premios Ariel ganó “Bardo”?

La cinta de Iñárritu consiguió 8 galardones en el evento, por lo que se convirtió en la gran ganadora de la noche.