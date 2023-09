¡Se confirma infidelidad! Adianez le puso el cuerno a Rodrigo Cachero con esposo de una actriz

Adianez Hernández le fue infiel a Rodrigo Cachero. Foto: Cuartoscuro

La separación de Rodrigo Cachero y Adianez Hernández está dando de que hablar luego de que se confirmara que la conductora le fue infiel al actor, quien fue encargado de dar a conocer la noticia de su ruptura. La actriz Larisa Mendizabal fue la encargada de confirmar que relación extramarital de Hernández con su esposo, Augusto Bravo. Unotv.com te da todos los detalles.

¿Qué se sabe de la infidelidad de Adianez Hernández a Rodrigo Cachero?

A través de un video, Larisa Mendizabal, expareja de Rodrigo Cachero y madre del primer hijo del actor, confirmó que Adianez Hernández y su esposo, Augusto Bravo, mantenían una relación, de la cual se enteró por la confesión de su entonces pareja.

“Efectivamente, Augusto Bravo fue mi pareja, mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años, a principios de junio pasado me tuvo que confesar que me estaba siendo infiel con Adianez Hernández. Me tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Adianez, se dio cuenta de lo que estaba pasando”, señaló la actriz

De acuerdo con Mendizabal, luego de que su ahora expareja confesara que le había sido infiel con Adianez Hernández, este le pidió perdón y dijo “desconocerse”.

“Una vez que Augusto me dice que me fue infiel, ya no hubo ningún intento de su parte para hablar o explicar mucho. Solamente me dijo, textual, ‘perdóname, no te merecías esto. No sé qué me pasó. Ni yo me reconozco.’ Y se fue de la casa donde vivíamos”

En el video compartido en su cuenta oficial de Instagram, Mendizabal, explicó que entre Adianez y Augusto Bravo no existía mayor convivencia, aunque destacó que los dos sabían que estaban casados.

“Quiero aclarar que no, no éramos amigos los cuatro como se ha dicho. No salíamos juntos, nunca convivimos, en 11 años ni siquiera coincidimos en un cumpleaños, una reunión, en nada. Llevábamos una relación cordial, pero no cercana, ellos no se conocían, nunca se habían tratado. Augusto sabía que ella era la esposa de Rodrigo, y ella sabía que él era esposo de Larisa y hasta ahí”,

Además, dijo desconocer cómo fue que inició la relación entre Augusto Bravo y Adianez Hernández, aunque supuso que “su relación inició por redes sociales”

Larisa Mendizabal confesó los momentos duros que pasó luego de enterarse de la infidelidad de su esposo con la actual pareja de su expareja.

“A partir de ese momento han sido días y semanas muy difíciles y dolorosas para mí intentando entender y acomodar todo esto que ha pasado porque fue muy sorpresivo”

Finalmente, se dijo dolida por la infidelidad de su esposo y destaco que los involucrados deben hacerse responsables de sus actos y adelantó que no emitirá mayores declaraciones al respecto.

“Si bien es difícil, se vuelve más complicado por como pasaron las cosas y con quién. Pienso que ahora lo que sigue es que los involucrados en esto, como adultos que somos, nos hagamos responsables y nos hagamos cargo de cada una de las decisiones que hemos tomado… Sobre el asunto es todo lo que yo voy a decir”