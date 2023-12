¡Lo pasado, pasado!  Adianez presume su relación tras infidelidad a Rodrigo Cachero

Adianez Hernández presume su relación tras polémica. Foto: Cuartoscuro

Adianez Hernández apareció en un evento público luego de que se hiciera pública la infidelidad de la actriz a su esposo, Rodrigo Cachero, protagonizando una de las polémicas más sonadas del 2023. La famosa aseguró que no tiene por qué esconder su noviazgo con Augusto Bravo, tras salir a la luz.

La presentadora aseguró que su relación con Augusto Bravo no tiene poco tiempo y que, incluso, ya conoce a sus hijos y ellos aceptan su noviazgo con la expareja de Larisa Mendizábal.

“No es algo que acabe de pasar. Es algo que ya lleva un rato, sólo que, mediáticamente, lleva muy poco tiempo, eso es lo que ha causado gran ruido y todo… Él no quiere estar en esto, él se dedica a esto, entonces no hay necesidad de estarlo poniendo y tampoco es algo que me esté escondiendo ni nada”.

En un encuentro con varios programas, entre ellos, Sale el Sol, la actriz aseguró que mantiene una buena relación con el también actor y padre de sus dos hijos, Rodrigo Cachero, quien habría tenido una fiesta de divorcio en medio de la polémica infidelidad de Adianez.

“Acabamos de pasar un cumpleaños con mi bebé que acaba de cumplir cinco años, disfrutamos muchísimo, estuvimos conviviendo… cada quien tiene que sanar las cosas”.

Hernández, quien ofreció disculpas tras darse a conocer su infidelidad al actor Rodrigo Cachero, reiteró que le faltó valor para terminar su relación, aunque, dijo, ya habló con el famoso y cada uno acepta “su lado”.

“Yo soy de las personas que piensa que las mujeres vamos como sanando muchas veces dentro de las relaciones y vamos como acabando las cosas. No tuve mucho valor para hablar en el momento, eso es algo que lo acepté desde el día uno. Creo que debí haber hablado desde el día uno, pero, pues, no pasó y nada. Después hablamos él y yo y aclaramos las cosas. Él entiende su lado, yo entiendo mi lado”.

Finalmente, sobre los rumores que apuntan que Rodrigo Cachero podría estar pasando una fuerte depresión, producto de la polémica por la infidelidad, Adianez Hernández aseguró que, para ella, el actor no pasa ningún tipo de problema, pues asume el cuidado de sus hijos, “perfectamente”.

“Tan bien lo veo que le puedo dejar a mis hijos de vez en cuando, él sale, trabaja, disfruta de su trabajo y los días que le toca cuidar a mis hijos los cuida perfectamente. Creo que si estuviera en una fuerte depresión no podría cuidarlos”.