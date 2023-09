“No me voy a defender”: Adianez Hernández reaparece y confirma infidelidad

Adianez Hernández reaparece tras escándalo de infidelidad. Foto: Cuartoscuro

Adianez Hernández rompió el silencio luego de que se confirmara que le había sido infiel a su esposo, el actor, Rodrigo Cachero. A través de un video colocado en Instagram, la conductora aseguró no ser una persona que no dé la cara y destacó que “hay cosas indefendibles”.

“No me voy a defender porque hay cosas que son indefendibles, claramente no soy perfecta”

La conductora confesó que el amor que sentía por Rodrigo Cachero, padre de sus hijos, se había terminado; aunque, dijo, le “destrozaba” imaginar que podía “romper” su familia al iniciar una separación.

“Con Rodrigo, mi amor se terminó. Ya sé que debí haberme separado con tiempo y debí haber hecho las cosas de una mejor manera, pero a veces es más fácil decir que hacer. Sólo el imaginarme, el romper a mi familia me destrozaba muchísimo. Fue muy difícil. Yo sé que no lo hice bien. Lo reconozco”.

Hernández reconoció su falta y dijo sentirse “apenada” y con dolor por no detener la situación a la que Cachero reaccionó, afirmando que comulga con la lealtad.

“Reconozco mi parte de los hechos, reconozco que lo hice mal. Estoy muy apenada y me duele, de verdad, muchísimo, todo lo que hice y me duele, no haberlo parado antes y me duele no haberlo evitado”.

A lo largo del video, Adianez Hernández pidió no meterse con sus hijos menores de edad y, según dijo, se enamoró de Augusto Bravo, hombre con el que le fue infiel a Rodrigo Cachero, y esposo de la actriz Larisa Mendizabal.

“No supe controlar mis emociones y sí, me enamoré”.

Además, llamó a “todos los involucrados” a hacerse responsables de sus acciones, pues, dijo, “culpar al otro, sin reconocer lo propio, es victimizarse”.

“Mis sinceras disculpas a Larisa”: Adianez Hernández

Además de reconocer su culpa, Adianez Hernández ofreció disculpas a la actriz Larisa Mendizabal, quien era pareja de Augusto Bravo, con quien inició una relación extramarital. Dentro de las disculpas de la conductora también se encontraba su familia y Rodrigo Cachero.

“Hoy ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizabal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer. Pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá por el dolor causado. A mis hermanos, al padre de mis hijos, a Santi (hermano de sus hijos)”.