GENERANDO AUDIO...

El elenco de las serie “Adolescencia” de Netflix. Foto: AFP

La miniserie de Netflix “Adolescencia”, que retrata el caso de un joven acusado de asesinar a una compañera de clase, se convirtió en la gran ganadora de la edición 77 de los Emmy, celebrada este domingo en Los Ángeles.

La producción, descrita como una radiografía de la masculinidad tóxica, se llevó seis estatuillas, incluidas las de mejor miniserie, actuación y guion.

El fenómeno de “Adolescencia”

Con 13 nominaciones y 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses, “Adolescencia” llegó como favorita y no defraudó.

Stephen Graham, su protagonista, triunfó como mejor actor en miniserie y sumó reconocimientos en dirección y guion.

El debutante Owen Cooper, de apenas 15 años, hizo historia al convertirse en el actor más joven en ganar un Emmy en su categoría.

Erin Doherty, quien interpreta a una terapeuta en uno de los episodios, fue reconocida como mejor actriz de reparto.

“Para mí, estar aquí hoy, frente a mis colegas y ser reconocido, es lo más aleccionador que podía imaginar. Esto prueba que todo lo que sueñas es posible”, dijo Graham en su emotivo discurso.

Jean Smart y Hannah Einbinder brillan en comedia

En el género de la comedia, la veterana Jean Smart volvió a triunfar con su papel en Hacks. Su compañera de reparto, Hannah Einbinder, celebró su primera victoria como actriz de reparto y aprovechó el escenario para lanzar un mensaje político.

“Este Emmy es por una Palestina libre y contra la arremetida migratoria de Donald Trump”. La declaración generó aplausos, pero también controversia en redes.

“The Studio”, sátira de Hollywood, conquista

La comedia “The Studio”, de Apple TV+, fue otra gran vencedora con 23 nominaciones. Su creador y protagonista, Seth Rogen, se llevó el Emmy a mejor actor de comedia y compartió premios de dirección y guion con su equipo.

La serie fue descrita como “una carta de amor a Hollywood” y, al mismo tiempo, una sátira mordaz sobre las inseguridades e hipocresías de la industria.

El drama médico “The Pitt” sorprende

En el apartado dramático, la producción médica “The Pitt” de HBO superó al favorito Severance y se llevó el premio a mejor serie dramática.

Noah Wyle, veterano de ER, ganó como mejor actor dramático por su papel de un jefe de urgencias, mientras que Katherine LaNasa fue reconocida como mejor actriz de reparto.

Aunque perdió la categoría principal, Severance logró premios actorales para Britt Lower (mejor actriz dramática) y Tramell Tillman (mejor actor de reparto).

Un toque polémico en los discursos

La ceremonia también fue noticia por la estrategia del presentador Nate Bargatze para controlar los discursos. El comediante prometió donar 100 mil dólares a la organización Boys & Girls Clubs of America, pero con una condición: restaba mil dólares por cada segundo que un ganador superara los 45 permitidos, y sumaba mil por cada segundo ahorrado.

El marcador final terminó en negativo, aunque Bargatze y la cadena anfitriona se comprometieron a cubrir el déficit.