“No aguanto más”: Adrián Di Monte confiesa infidelidad a Sandra Itzel, pero ella lo denuncia de maltrato

En una entrevista exclusiva con TVyNovelas, el actor Adrián Di Monte se sinceró sobre su pasado con la actriz Sandra Itzel, su exesposa, confirmando públicamente que le fue infiel y reconociendo sus errores en la relación. Además, el actor reveló que se está dando una nueva oportunidad en el amor con una misteriosa mujer.

Al respecto, la actriz y cantante mexicana subió un video, en donde exhibió públicamente Adrián Di Monte por haberla maltratado física y emocionalmente a lo largo de 10 años, tiempo que duró su matrimonio.

Di Monte expresó abiertamente sus errores, admitiendo haber sido infiel. Afirmó que fue él quien tomó la decisión de separarse de Itzel, reconociendo la fortaleza de su exesposa durante ese difícil período.

Ante las declaraciones, Sandra Itzel, expareja de Di Monte, realizó acusaciones públicas de maltrato físico y emocional a lo largo de sus 10 años de matrimonio.

“Ya es un horror esto, es una pesadilla todos los días, estoy harta de las mentiras, estoy harta de las manipulaciones, estoy harta de que no se tome responsabilidad de las acciones, estoy hasta la m4dr3. No se vale que después de yo ser víctima el señor venga a llorar en un vivo victimizándose”.

El actor también rompió el silencio en un video llorando. En la grabación expresó su frustración por la falta de comunicación y el bloqueo por parte de su exesposa.

“Estoy haciendo este video porque yo no puedo comunicarme contigo, porque me bloqueaste, porque no tengo tu teléfono, porque tu mamá no me contesta, porque le diste mi número a un abogado que me está llamando”.

Adrián Di Monte