GENERANDO AUDIO...

Adrián Di Monte. Foto: Cuartoscuro

La segunda semana de La Casa de los Famosos México 2025 dejó como resultado la salida de Adrián Di Monte, quien recibió el menor respaldo del público durante la gala de eliminación celebrada este domingo 10 de agosto.

La noticia fue confirmada en vivo por Galilea Montijo, quien pidió a los nominados —Mar Contreras, Alexis Ayala, Priscila Valverde y Di Monte— trasladarse al jardín para conocer el veredicto.

Uno a uno pasaron por la silla giratoria hasta que se anunció: “Por decisión del público, el habitante que abandona La Casa de los Famosos México en esta segunda semana eres tú, Adrián Di Monte”.

Con su salida, Mar Contreras, Alexis Ayala y Priscila Valverde lograron permanecer en la competencia, mientras que Dalílah Polanco, quien también estuvo en riesgo días antes, evitó la placa al obtener la salvación de Ninel Conde.

Así fue la nominación en La Casa de los Famosos México 2025

Previo a la eliminación, los habitantes pasaron por el confesionario para repartir puntos y definir a los nominados de la semana.

En esa votación, Adrián Di Monte fue señalado por Facundo, Elaine Haro y Dalílah Polanco, lo que lo colocó en la lista junto a Dalílah Polanco, Mar Contreras, Alexis Ayala y Priscila Valverde.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La decisión final, como cada semana, estuvo en manos de la audiencia, que optó por despedir al actor en la segunda gala de expulsión del reality.