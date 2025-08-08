Adrián Marcelo emite disculpa pública por violencia política contra Mariana Rodríguez

GENERANDO AUDIO...

Adrian Marcelo pide disculpas a Mariana Rodríguez. Foto: Getty Images

Adrián Marcelo ofreció una disculpa pública a Mariana Rodríguez, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León lo sancionara por incurrir en violencia política en razón de género durante el pasado proceso electoral.

Los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 2024, cuando el creador de contenido publicó un video en su canal de YouTube sobre los entonces candidatos a la presidencia municipal de Monterrey.

En dicho material, Rodríguez, quien aspiraba al cargo, fue blanco de comentarios que, según la autoridad electoral, incluyeron estereotipos de género que afectaron sus derechos político-electorales.

“A través de este mensaje quisiera ofrecerle una sincera disculpa a la entonces candidata (…) en virtud de las manifestaciones que realicé (…) en el cual proferí diversas frases en las que empleé estereotipos de género, ya que las mismas constituyen violencia verbal y simbólica en su contra”, expresó Adrián Marcelo en un video difundido en sus redes sociales.

El youtuber aceptó que su conducta contribuyó a obstaculizar los derechos políticos de Rodríguez:

“Si bien el ejercicio del periodismo se encuentra protegido convencional y constitucionalmente, este debe ceder cuando se trata de actos relacionados con la dignidad de las mujeres en un contexto libre de violencia”, añadió.

La sentencia del Tribunal

De acuerdo con la resolución PEZ-3281/2024, el Tribunal Electoral determinó que Adrián Marcelo incurrió en violencia política en razón de género en su modalidad verbal y simbólica. Esto, por haber emitido frases que reproducían estereotipos graves y no verificar el contenido de una entrevista que también fue publicada en su canal.

Como parte de las medidas de reparación, además de la disculpa pública, el influencer deberá pagar una multa de 30 mil pesos mexicanos y cumplir con garantías de no repetición.

No es la primera vez que ofrece disculpas

En abril de 2025, Marcelo ya había sido cuestionado por sus dichos y expresó públicamente su arrepentimiento:

“Le pido disculpas a Mariana y a cualquier persona que se hubiera ofendido alguna vez con mis palabras. (…) Nunca es con afán de violentar a nadie (…) Y a Mariana, a todos los que se han sentido ofendidos con mis palabras, les ofrezco una disculpa”, dijo entonces ante medios de comunicación.

Mariana Rodríguez no se ha pronunciado

Hasta el momento, Mariana Rodríguez no ha respondido públicamente al mensaje del youtuber.