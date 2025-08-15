“Ponle una chin…”: Adrián Marcelo a Alana Flores en pelea contra Gala Montes

GENERANDO AUDIO...

Adrián Marcelo alienta a Alana Flores en su pelea contra Gala Montes. Foto: Getty

Adrián Marcelo le dijo a Alana Flores que le gane de manera contundente a Gala Montes, con quien sostendrá una pelea de box en Supernova: Orígenes, el próximo domingo 17 de agosto. Esto a través de comentario en la red social X.

El comentario llegó subido de tono, pues el conductor originario de Monterrey, Nuevo León, expresó su ferviente deseo por ver caer a Gala, donde dio a entender que él la conoce tras haber convivido con ella durante su participación en La Casa de los Famosos México, en 2024.

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Alana Flores?

Adrián Marcelo le dijo a Alana Flores que le gane de tal manera a su rival, al grado de ya no volver a abrir la boca: “Haz lo que sabes y ponle una chin…, para que no le queden ganas de abrir el hocico de caballo, NUNCA MÁS. Demuéstrale lo que puede hacer una mujer que sí tuvo el amor de sus papás. Éxito, Alana.”, esto fue parte del comentario del conductor mexicano.

¿Se arrepintió Adrián Marcelo de lo que escribió?

Luego de que Adrián Marcelo le dijo a Alana Flores que le ganara de manera contundente a Gala Montes, en esta ocasión él no se disculpó por lo que escribió, como ha ocurrido en otras ocasiones, donde el regiomontano termina diciendo que no se dio a entender correctamente.

El antecedente

Alana Flores escribió en su cuenta de X “hoy superé mi prueba de paciencia”, luego de una entrevista que tuvo ella y Gala Montes con el periodista David Faitelson, donde ambas se dijeron algunas cosas.

¿Dónde será la pelea de Gala Montes y Alana Flores?

El combate entre Gala Montes y Alana Flores será en el Palacio de los Deportes. Y a pocos días de subir al cuadrilátero, la actriz y cantante confiesa que siente una mezcla de nervios y entusiasmo.