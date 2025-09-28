GENERANDO AUDIO...

Adrián Marcelo tundió a Abelito, Alexis Ayala y Aaron Mercury. Foto: Getty

El polémico conductor mexicano Adrián Marcelo tundió a Abelito, Alexis Ayala y Aaron Mercury, todos ellos integrantes de La Casa de los Famosos México 2025, en redes sociales.

En menos de dos horas, el regiomontano dio todo un ABC sobre lo que piensa de las tres personas a las que se refiró durante sus publicaciones en su cuenta de X (antes conocida como Twitter).

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre Abelito?

Irónicamente, el conductor inició su plática aclarando que Abelito le cae muy bien, “Pero si yo hubiera estado en su contra, le habría metido sazón. Un posicionamiento en contra de él.”

El ABC de maldad contra Abelito

Primero dijo “Llegar y decirle: ‘Para estar a tu altura, me voy a hincar’. Ya hincado, rematarlo diciéndole que su discapacidad no me hace olvidar que es un promotor de la narcocultura en este país”.

Pero ahí quedó, el regio luego comentó “Para hacerla aún más de villano, le tiras un: ‘Te han usado de llavero toda esta temporada y los llaveros no ganan’. Le agregas un: ‘Quien tenga miedo de salir, que no se meta a la casa’, para usar una de sus frases”.

Después Adrián Marcelo agregó “Y si quieres que arda el mundo: Si no sales por votación, ojalá al menos un día, pase volando un halcón, te vea y te lleve”.

Para redondear, “lanzó la piedra” contra la audiencia

No solo Adrián Marcelo tundió a Abelito, en su misma publicación le dio tiempo para hacer un señalamiento contra la audiencia:

“También usaría el momento para instruir a la ignorante audiencia sobre la forma correcta de nombrar a los “enanos”: Personas con acondroplasia. Y así es cómo juntas a toda la familia frente al televisor.” Adrián Marcelo

Adrián Marcelo habló sobre Alexis Ayala y Aaron Mercury

Primero habló sobre Alexis Ayala y dijo que se haber coincidido en el show le hubiera dicho:

“Pero si Alexis me hubiese aplicado el villano que está jugando, me lo encuentro un domingo y le receto un: No busques valor en las palabras que te digo, busca valor en tu TRABAJO, que tanta falta te hace, de lo contrario, no estarías aquí. Pero bueno, te dejaste manosear por señoras flácidas para poner pan en tu mesa, no me extraña que hayas aceptado este proyecto. Eres otro más de los envases desechables de Televisa.” Adrián Marcelo

Luego se fue contra Aaron Mercury, a quien calificó como el participante más intrascendente en haber llegado más lejos:

“Aaron Mercury debe pasar a la historia como el participante más intrascendente en haber llegado más lejos. Es lo que se conoce en medios como: Galleta Habanera. Un tipo muy desabrido. Entró a la casa a verse en el espejo. Candidato ideal para ser extra en un vomitivo de Juan Osorio.” Adrián Marcelo

Así fue como Adrián Marcelo tundió a Abelito, Alexis Ayala y Aaron Mercury, con un tuit para cada uno de ellos. Luego de sus tres publicaciones, el conductor ya no hizo alguna otra referencia de lo que escribió.