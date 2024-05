Adrián Uribe protagoniza el remake “Casados con hijos”

Adrián Uribe estrena “Casados con hijos”, una sitcom que está basada en el clásico de la comedia estadounidense Married… With Children, que se estrenó en 1987 y se mantuvo al aire durante 10 años, con un total de 265 episodios. El elenco lo encabezan O’Neil, Katey Sagal, Chrsitina Applegate y David Faustino.

Después de ser adaptada en Argentina, Paraguay, Colombia y Venezuela, la popular comedia de situaciones se centra ahora en una familia chilanga de Coapa, uno de los más grandes retos para Uribe

“Es un proyecto muy importante porque además de que es la primera vez que estoy en esta gran empresa de Sony, es la primera vez que trabajo con Sandra Echeverría y por primera vez hago un sitcom, a pesar de que llevo muchos años y la gente me conoce haciendo comedia, pues ha sido haciendo sketches”, dijo a Unotv.com.

“Siempre he pensado que uno tiene que arriesgarse, si me voy a la fácil yo seguiría siendo Vítor y ya, como actor y comediante siempre me ha gustado retarme y no caer en la comodidad”.

Adrián Uribe, comediante