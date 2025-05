Adriana Barraza filma película de acción junto a Owen Wilson

GENERANDO AUDIO...

Adriana Barraza estuvo nominada al Oscar por “Babel”. Foto: AFP

La actriz mexicana, Adriana Barraza, sigue conquistando Hollywood con un nuevo proyecto, se trata de la película de acción “Runner”, que la tiene actualmente filmando en Australia, al lado de Owen Wilson.

A sus más de 60 años, Adriana Barraza no solo sigue vigente, sino que continúa sumando proyectos internacionales con algunos de los nombres más reconocidos del cine.

La actriz mexicana, nominada al Oscar por “Babel”, se encuentra actualmente trabajando en Australia la película “Runner“, donde comparte créditos con Owen Wilson y Rodrigo Santoro, quien interpreta a su hijo en la historia.

“Voy a Australia porque me acaban de llamar a trabajar. Es una película que se llama Runner, con mi queridísimo Rodrigo Santoro y Owen Wilson”, compartió emocionada en entrevista con UnoTV.

Aunque no pudo revelar muchos detalles sobre la trama, adelantó que se trata de una cinta de acción y que su personaje será clave: “Esta señora se las va a traer”, bromeó con orgullo.

Adriana Barraza continúa triunfando en la actuación

Adriana Barraza ha construido una carrera sólida y versátil tanto en el cine mexicano como en Hollywood.

Lejos de encasillarse en un tipo de personaje, la actriz ha hecho de la transformación su sello personal. “Lo primero que busco es ser muy verdadera. Y lo segundo, tratar de que mis personajes sean lo menos parecidos unos con otros. Hasta dónde lo logra uno, quién sabe, pero lo intento”, explicó.

Desde su aclamada actuación en “Amores Perros” y su salto al cine internacional con “Babel”, Barraza ha trabajado con directores como Alejandro González Iñárritu, Clint Eastwood y Sam Raimi, y ha compartido escena con Charlize Theron (The Burning Plain), Naomi Watts (Things We Lost in the Fire), Robert Pattinson (The Twilight Saga: Eclipse), Dwayne Johnson (Blue Beetle) y Anne Hathaway (The Hustle), entre muchos otros.

Su capacidad para adaptarse a géneros diversos, del drama al thriller, de lo fantástico a la comedia, le ha ganado el respeto de la industria y del público. Además de actuar, también trabaja como coach de actuación, otra faceta de su carrera que ha desempeñado con pasión y rigor.