Adriana Fonseca afirma que chofer de Uber la amenazó. Foto: Cuartoscuro

Adriana Fonseca, quien denunció, a través de una transmisión en vivo, que era, presuntamente, víctima de agresión por parte de un conductor de Uber, emitió un comunicado, en el que dio más detalles de lo ocurrido: reiteró que hubo gritos y que, por un momento, pensó que todo escalaría a la violencia física.

“El conductor de Uber se puso violento y me empezó a gritar que me bajara en el segundo piso del periférico. En el momento que detuvo el auto, se volteó y pensé que me iba a agredir físicamente. Fue ahí que decidí sacar el teléfono y empezar un live”.

Según lo explicado por Adriana Fonseca, al ver que la actriz había iniciado una transmisión visiblemente afectada, el conductor comenzó a avanzar el automóvil hasta que la famosa pudo bajarse, momento, en el que, dijo, recibió amenazas por parte del conductor.

“Inmediatamente, el conductor siguió manejando y me bajé en la primera esquina que vi. Al bajarme me amenazó diciéndome que si lo reportaba él sabía donde vivo”.

No daré ninguna entrevista: Adriana Fonseca

Fonseca informó que, por indicaciones de las autoridades y de la compañía de taxis por aplicación, no puede dar mayores detalles, por lo que descartó ofrecer más declaraciones respecto a la presunta agresión que vivió días pasados.

“Tanto Uber como las autoridades me han pedido que no comente nada más mientras se realiza una investigación, por lo que no daré ninguna entrevista o comentario al respecto”

En el comunicado, la actriz, que ha destacado en obras como “Aventurera”, agradeció las muestras de apoyo que recibió tras el altercado que tuvo, supuestamente, con el conductor del Uber, quien, según se escucha en el video, pidió ayuda para que alguien llamara a la policía, y reiteró que la situación la hizo sentirse vulnerable, por lo que tuvo que “tomar decisiones”, al sentirse en peligro.