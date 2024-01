La historia completa: taxista muestra video de Adriana Fonseca; no se ve agresión contra la actriz

Adriana Fonseca: Taxista muestra video de la actriz sin llanto. Foto: Cuartoscuro

Luego de que Adriana Fonseca denunciara una supuesta agresión por parte de un conductor de Uber, un video grabado por el chofer comenzó a viralizarse, en donde no se aprecia la violencia que acusó la actriz.

En un video, subido la cuenta de Facebook del usuario identificado como Gera Ehecatl Deveze, quien sería el conductor de Uber señalado por Fonseca, se observa a la actriz sin llanto. A diferencia de como se mostró en parte del video que ella publicó, mientras el acusado afirma que la agresión comenzó por parte de la actriz.

“Viene todo el viaje agrediéndome. Esta persona es Adriana Fonseca y viene agrediendo, ya le dije que se baja del coche y no quiere, ya hablé a una patrulla… según ella, manejo a exceso de velocidad en tráfico”.

Ante las palabras del conductor, se escucha a Adriana Fonseca decir, en un tono molesto, pero sin lágrimas, que no puede bajarse en el segundo piso. Conforme avanza el video, se ve a la actriz levantarle la voz al automovilista.

“Me empezó a decir que era actriz, que era de Los Ángeles… No me grites, amiga. Todo mundo va a ver que eres gritona, relájate. No te estoy gritando”

De acuerdo con el conductor, todo habría comenzado porque dio una vuelta de más, situación que habría causado la molestia de Adriana Fonseca, a la que contestó, luego de que lo llamó loco, y le invitó a estudiarse “por adentro”, pues, afirmó, la actriz exageró las cosas.

“Se molestó la señorita porque di una vuelta de más porque no encontraba mi TAG, pero hay maneras de transmitir las molestias, no agrediendo. En pleno tráfico, tú me dijiste que te iba a estampar haciendo un cambio de carril. La locura la traes tú de pronto, debes estudiarte por adentro porque estás exagerando, tú eres la que habló al 911, yo vengo manejando. No te vengo insultando, no te vengo haciendo nada, al contrario”

Luego de que las imágenes comenzaron a popularizarse, decenas de cibernautas mostraron su apoyo al conductor y repudiaron la actitud que mostró Adriana Fonseca.