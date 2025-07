GENERANDO AUDIO...

Adriana Paz recibió quinta nominación al Ariel. Foto: AFP



Adriana Paz se reencontró con Diego Luna en la cinta “Ceniza en la boca”, luego de 17 años de haber actuado juntos en “Rudo y cursi” de Carlos Cuarón.

“Lo conocí en Rudo y Cursi, que fue mi esposo, él es increíble, sensible, inteligente. Estuvo bien padre el reencuentro”, compartió la actriz de “Emilia Pérez”, quien ahora fue dirigida por el charolastra en esta nueva cinta.

La actriz, que trabajó por última vez con Diego Luna en 2008, también reflexionó sobre cómo han cambiado ambos a lo largo de los años.

“Ya estamos más grandes los dos, han pasado casi 20 años. Los dos somos papás, la vida ya nos llega desde otro lugar, con más calma, con más experiencia. Nos encontramos en un lugar bien bonito, de mucha madurez, de mucho compañerismo”. Adriana Paz, actriz

Adriana Paz y Diego Luna se reencuentran en “Ceniza en la boca”

Ahora, casi dos décadas después, Adriana Paz y Diego Luna vuelven a coincidir en el proyecto “Ceniza en la boca”, basada en la novela homónima de Brenda Navarro, la actriz interpretará a una mujer atrapada entre el dolor y la pérdida, mientras enfrenta las complejidades de la maternidad, el desarraigo y la migración.

“La obra en la que está basada es dura, demoledora, pero al mismo tiempo hermosa, necesaria. Habla de migración, pero de otro tipo, la migración a España. Habla de maternidad, de crecer, de dejar la infancia y convertirte en adulto, del corazón roto… del no saber ser madre. Para mí, fue muy potente”, dijo la recién nominada al Ariel por “Arillo de hombre muerto”.

Miembro de la Academia de Hollywood

En entrevista para UnoTV, Adriana Paz también compartió sobre su reciente reconocimiento por la Academia de Hollywood como nueva integrante de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS), institución que anualmente otorga los Premios Oscar.

“No tenía ni idea. Me enteré por un mensaje, y al principio no entendía nada. Me dio mucha alegría”, contó Paz, tras su aclamado papel en “Emilia Pérez”, cinta que, según la actriz, la ayudó a obtener una mayor proyección.

Incluso, adelantó que se encuentra filmando una película junto acaba de rodar una película en Hollywood, bajo la dirección de Ben Affleck, donde compartió créditos con Gillian Anderson, Kerry Washington, Stephen James, y Luis Gerardo Méndez.

Y aunque no pudo revelar detalles de la trama, sí destacó la experiencia de trabajar con el actor y cineasta estadounidense.

“Me sorprendió para bien. Es supercercano, amable, inteligente. Lo ves cómo trata a todas las personas en el set, desde el que pone la silla hasta el productor millonario. Eso no tiene precio. Fue una gran experiencia”, dijo Adriana Paz sobre Affleck.